في مهمة مفاجئة، روسيا تهاجم البنية التحتية العسكرية الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية، ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم الأربعاء أن فرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي شنت هجوما بأربعة صواريخ كروز على البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

ونقلت تاس عن الوزارة قولها "تلقى طاقم فرقاطة من أسطول البحر الأسود مهمة مفاجئة تتمثل في شن ضربة بصواريخ كروز (طراز) كاليبر في أقصر وقت ممكن على البنية التحتية العسكرية للعدو".

طائرات الهجوم سو-25

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرات الهجوم "سو-25" الروسية دمرت مواقع المركبات المتموضعة بشكل متخفي ومدرعات القوات الأوكرانية، في اتجاه جنوب دونيتسك.

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وقالت الوزارة في بيان: "طواقم طائرات الهجوم سو-25 في القوات الجوية الروسية في منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة نفذت ضربات صاروخية جوية على الأهداف العسكرية والمعدات التابعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك".

وأشار البيان إلى أن إطلاق الصواريخ تم من طائرات كانت على ارتفاعات منخفضة. وبعد استخدام وسائل الهجوم الجوي، قامت الطواقم بتنفيذ مناورات، وأطلقت فخاخ حرارية، وعادت إلى مدرج الإقلاع.

نزع سلاح أوكرانيا



و"نتيجة للعملية العسكرية، تم تدمير المواقع المتموضعة بشكل متخفي والتقنيات المدرعة للقوات الأوكرانية"، بحسب البيان.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.



وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.