الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المستشفيات في جنين (فيديو)

اسعاف غزة، فيتو
اسعاف غزة، فيتو

اقتحام جنين ، منعت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف فى مخيم جنين بالضفة الغربية من الوصول إلى المستشفيات، كما قامت قوة من جيش الاحتلال بمصادرة إحدى السيارات، وفقًا للفيديو الذي عرضته فضائية الجزيرة على حسابها بموقع التويتات القصيرة (إكس) تويتر سابقًا.

 

 

وكان الدكتور وسام صبيحات مدير عام مديرية الصحة في محافظة جنين بالضفة الغربية، قال إن كافة مستشفيات المخيم باتت محاصرة تمامًا وسط اشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في المخيم.
 

 

ووصف صبيحات الوضع في المستشفيات المخاصرة قائلًا: "كافة مستشفيات مخيم جنين حاصرها الدبابات الإسرائيلية، ويسمع دوي طلقات نارية من حين لآخر، وأن الاشتباكات بين الجانبين تشكل حالة من الهلع للمرضى والأطباء بشكل كبير وتعيق الأطباء عن القيام بأعمالهم".

وأضاف: "تفرض القوات الإسرائيلية طوقًا حول المستشفيات ما يعيق حركة تنقل الأجهزة الطبية والمرضى وذويهم، ويتخوف السكان والأطباء من استهداف المستشفيات والأبنية والمواطنين وأن يتحول مصير المستشفيات إلى مصير مستشفيات قطاع غزة، وعلى رأسها مستشفيات الشفاء والرنتيسي والأقصى.

وأوضح: “رغم ما تفرضه القوات الإسرائيلية من حضار، لا تزال المستشفيات لديها الوقود الكافي والأدوية الكافية للعلاج حتى الآن”.

 

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قائمة أسماء المتوقع الإفراج عنهم اليوم

ومن جانب آخر أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية استلامه قائمة باسماء المختطفين المتوقع إطلاق سراحهم اليوم ويجري التدقيق في أسمائهم.


اشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية

ورصدت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد للاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية وقوات الاحتلال في مدينة جنين.

 

اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

وأصيب شاب فلسطيني وطفل برصاص القوات الإسرائيلية، مساء امس، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية.

 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن شابا وطفلا أصيبا برصاص القوات الإسرائيلية في القدم واليد، وجرى نقلهما إلى المستشفى، في الوقت الذي أعاقت فيه القوات عمل مركبات الإسعاف، مشيرة إلى أنه جرى اعتقال شابين-لم تعرف هويتهما بعد-.

 

إطلاق قنابل الصوت والغاز السام بمدينة جنين

وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في عدة أحياء، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، جرى نقلهم إلى مستشفى "الرازي".


وكانت قوات كبيرة من جيش ترافقها جرافات، قد اقتحمت المدينة من عدة محاور، وداهمت عدة أحياء، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من الجهات كافة.

 

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مدينة جنين جيش الإحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف مخيم جنين الضفة الغربية

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