مفاجأة غير متوقعة في واقعة العثور على 28 جثة حمار داخل سيارة بالغربية (صور)

تمكنت أجهزة الأمن بالغربية من ضبط سيارة عثر بداخلها على ٢٨ جثة لدواب نافقة “حمير” بمدينة المحلة الكبرى.



وقررت النيابة المصرية ندب فريق من الطب البيطري لفحص الحمير النافقة المضبوطة، وكان عددها بعد حصرها ٢٨ حمارًا نافقًا.



ومن جانبه وجه الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية لجنة من بعض أطباء الإدارة من التخصصات المختلفة تشمل الوقاية، الرعاية والتفتيش على اللحوم وذلك لفحص ومناظرة ٢٨ جثة حمار نافق، محملة على إحدى سيارات النقل وتقرير سبب النفوق وإعداد تقرير مفصل مع التخلص الصحي والأمن لهذه الجثث تنفيذا لقرار النيابة العامة بمركز المحلة الكبري.

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وعلى الفور قام مدير إدارة المحلة الكبرى البيطرية وبرفقته الأطباء المتخصصين بالتوجه إلى الموقع المتحفظ به على السيارة التي تم ضبطها، حيث تم فحص جثث الحمير المضبوطة وكانت عبارة عن، ٢٨، ثمانية وعشرون دابة من الحمير مختلفة الأعمار والألوان وجميعها نافقة نتيجة الاختناق لربط الفم والأنف بقطع من الأقمشة والأربطة القوية والسمكية مما أدى إلى حدوث اختناق لهذه الدواب (الحمير) والنفوق.



ويعتبر القضاء على مثل هذه الدواب من الأعمال التي يمارسها بعض المخالفين والخارجين على القانون حيث يتم تجميع بعض الدواب (الحمير) الهزيلة والمريضة وقتلها ثم سلخها بغرض الاتجار في جلودها وتصديرها لارتفاع أسعارها لاستخدامها صناعيًّا حيث يتم منها استخراج بعض المواد الكيميائية والمنشطات.



وتم التعامل مع الجثث طبقًا وقرار النيابة الصادر بناءً على التوصيات الفنية للجنة البيطرية بالتخلص الصحي الآمن (الدفن) بحضور الجهات المعنية وتحت الإشراف البيطري.