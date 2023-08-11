أخبار مصر: مبرر غريب لأزمة السجائر، بيراميدز يحرض شيكابالا، ضربة جديدة للزمالك من ناشئ، سعر الدولار والذهب بعد ارتفاع التضخم

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

مبرر غريب من الشرقية للدخان عن سبب ارتفاع أسعار السجائر الفترة الأخيرة (فيديو)

اسعار السجائر، قال هاني أمان رئيس الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني: "نحن مسؤولون عن مزاج الشعب المصري كوننا نسيطر على 75% من سوق السجائر في مصر".

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الصيد في الماء العكر، بيراميدز يحرض شيكابالا للرحيل عن الزمالك برسالة حب

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز يترقب موقف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، من أجل ضمه لصفوف الفريق حال رحيله عن القلعة البيضاء.

سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023

سعر الدولار، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك وذلك بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي رفع سعر الفائدة 1%.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 11-8-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة حيث تنخفض انخفاضًا طفيفًا يسود طقس حار رطب صباحًا، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

على اسمها ومعمولة ليها، عمر خيرت يهدي مقطوعة موسيقية لحفيدته بمهرجان العلمين

حفل عمر خيرت، أهدى الموسيقار الكبير عمر خيرت، مقطوعة موسيقية باسم "حبيبة" لحفيدته خلال حفله المقام في مهرجان العلمين الجديدة.

انسحاب أمير عزمي مجاهد من برنامج على الهواء والسبب صادم ( فيديو)

دوري القسم الثاني، انسحب أمير عزمي مجاهد المدير الفني لنادي السكة الحديد من إستوديو برنامج ملعب الشمس على الهواء مباشرة بعد دخوله في مشادة كلامية مع محمد كيتا مدرب الأولمبي السكندري بسبب مناقشة أزمة تطبيق دوري المحترفين.

خبير عن ارتفاع التضخم السنوي: خطر على ودائع المصريين ويجبرهم على اقتناء الذهب والدولار

التضخم في مصر، أكد عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن التضخم يعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم، تغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/ الخدمات خلال فترة زمنية محددة.

على بعد خطوات، حريق غامض في مستودع قرب المقر الرئيسي لـ بوتين

بوتين، أمس القريب طائرات مسيرة واليوم حريق، ماذا يحدث بالقرب من قصور ومقرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهل باتت هذه المقرات في مرمى الاستهداف.

مكانتش ناصحة زي أم كلثوم، صدمات في مسيرة نجاة الصغيرة بسبب أغانيها، والتهمة سارق ومسروق

نجاة الصغيرة، كانت أول صدمة فنية لها حين ذهبت أغنية "أروح لمين" لأم كلثوم بعد أن حفظتها نجاة مع رياض السنباطي، ثم كانت صدمة أغنية “كل دا كان ليه” التي كتبها لها مأمون الشناوي ولحنها عبد الوهاب إلا أنها تفاجأت بعبد الوهاب الذي أعجب بالأغنية وفضلها لنفسه وغناها بصوته.

خطوة جريئة من الأهلي تجاه الحراس البدلاء، وكولر يهدد اللاعبين ويحسم مصير محمد شريف

الأهلي، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المدرب السويسري مارسيل كولر، رفض فكرة التفريط في مهاجم الأهلي محمد شريف بعدما تلقى عرضًا من فاتح جمرك التركي لضمه بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

فرنسا تدق طبول الحرب في أفريقيا وتعلن دعمها لقرارات قمة إيكواس بشأن النيجر

انقلاب النيجر، أعربت فرنسا مساء الخميس عن "دعمها الكامل لكل القرارات" التي تبنتها قمة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس" بشأن النيجر، ومنها نشر "القوة الاحتياطية" للمنظمة لاستعادة النظام الدستوري.

أكلت 4 كيلو حبال وبلاستيك، تفاصيل أدق عملية جراحية لإنقاذ نعجة من الموت في بنها (صور)

مكن فريق طبي بيطري برئاسة الدكتور عبد الحليم القصبي أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري جامعة بنها والمستشار العلمي للمستشفى البيطري العسكري من إنقاذ نعجة من الموت.

أسعار الذهب اليوم الجمعة آخر تحديث

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن، استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة داخل الأسواق المحلية وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق.

لعنة الكبار تطيح بالصغار، أدهم الخواجة يرحل عن الزمالك بعد 17 سنة بالنادي، ماذا قال في رسالته

أعلن أدهم الخواجة لاعب الزمالك مواليد 2001، رحيله عن القلعة البيضاء بعد 17 سنة قضاها داخل جدران 100 عقبة.

قطع المياه عن بعض المناطق الحيوية بالمهندسين والدقي لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق "شارع السودان ابتداءً من شارع الإسراء حتى شارع جامعة الدول العربية

أحداث 11 أغسطس، استسلام اليابان، حادث قطار دموي بمصر، معركة الصالحية، ميلاد نجاة الصغيرة وشرفنطح، رحيل نور الشريف وطلال مداح

زي انهارده، شهد يوم 11 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

بعد مصر وتركيا وسوريا، زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب اليابان

زلزال اليابان، سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 6.2 درجات – ريختر في اليابان - الساعة 04:14، الموافق 11/08/2023 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

رغم تحسن الأحوال الجوية، الأرصاد توجه صرخة تحذير لرواد 5 شواطئ: الوضع مقلق

حالة الطقس اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار التحسن النسبي في الأحوال الجوية علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى.

اتهرت وتقزمت، كارثة تضرب محاصيل الوادي الجديد بسبب الموجة الحارة والرطوبة (فيديو)

أكد المهندس عماد بحر مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أن هناك تأثيرات سلبية في المحاصيل من الموجة الحارة.

غير مسبوقة وفي مصلحة الجميع، رابطة الاندية تعد بمفاجأت بالدوري الموسم الجديد

أكد النائب ثروت سويلم عضو رابطة الأندية إن الموسم الجديد سيشهد تطورًا في العديد من النواحي مثل تصوير المباريات الخاصة بالدوري الممتاز تلفزيونيًّا.

الأرقام لا تكذب، عدد غير مسبوق للانتحار بأمريكا في 2022، والسبب أزمة في الصحة العقلية

أظهرت بيانات حكومية، الخميس، أن عدد من لقوا حتفهم جراء الانتحار وصل لمستوى غير مسبوق في الولايات المتحدة في 2022 إذ ارتفع وفقا للتقديرات إلى أكثر من 49 ألفا بزيادة 2.6% عن العام السابق.