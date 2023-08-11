خطوة جريئة من الأهلي تجاه الحراس البدلاء، وكولر يهدد اللاعبين ويحسم مصير محمد شريف

الأهلي، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المدرب السويسري مارسيل كولر، رفض فكرة التفريط في مهاجم الأهلي محمد شريف بعدما تلقى عرضًا من فاتح جمرك التركي لضمه بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "لجنة التخطيط قررت تعديل عقود الحراس البدلاء مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، لتصل إلى 5 مواسم مقبلة".

وأضاف: "الأهلي قام بتحويل 200 ألف دولار على حساب رضا سليم لاعب الفريق الجديد، كمقدم تعاقد، بعد ضمه رسميًّا".

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وأكمل: "كولر هدد اللاعبين بتوقيع عقوبات مالية حال عدم التزامهم ووجود وزن زائد، حيث سيتم إجراء قياسات لكل اللاعبين عقب العودة للتدريبات مباشرة".

وعلى صعيد آخر ظهرت المعالم الرئيسية للركائز الأساسية التي سيعتمد عليها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في الموسم الجديد، وذلك بعد أن اتضحت ملامح قائمة الفريق قبل بدء فترة إعداد الفريق الجديدة يوم 24 من الشهر الجاري.

ويعد كريم نيدفيد العائد من فترة إعارة لفيوتشر أبرز اللاعبين الذين من المتوقع اعتماد كولر عليهم في الموسم الجديد، حيث من المتوقع أن يكون البديل في وسط الملعب للاعب حمدي فتحي الذي رحل للوكرة القطري.

أيضا يعتبر اللاعب المغربي رضا سليم أحد أولويات المدرب السويسري في الموسم الجديد مع الأهلي، وذلك لما قدمه من مستوى متميز مع الجيش الملكي في الدوري المغربي، ولذلك تمسك كولر بالتعاقد معه.



كولر يكشف سر تأجيل مباراة السوبر الأفريقي

وتحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تدخله مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، من أجل تأجيل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال كولر في تصريحات صحفية سويسرية: “الاتحاد الإفريقي كان يرغب في إقامة مباراتنا أمام اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي في وقت قريب ولكنني طلبت من محمود الخطيب التدخل لتأجيل ذلك الموعد، نظرًا لضرورة حصول اللاعبين على راحة سلبية.

وأضاف كولر: “في مصر، لدى المدير الفني أهمية مختلفة عن أوروبا. وأكثر كفاءة. يجب أن أتخذ العديد من القرارات، لذلك يتم معاملتي تلقائيًا بمزيد من الاحترام”.

وواصل كولر تصريحاته قائلًا: “عندما أراد الاتحاد الأفريقي إقامة كأس السوبر بين بطلي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في وقتٍ قريب، تدخلت لدى رئيس النادي وقلت إن اللاعبين بحاجة إلى إجازة بعد الموسم الطويل الآن ستُقام المباراة في وقتٍ لاحق”.

وكان الموعد المبدئي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للسوبر الإفريقي هو 1 سبتمبر المقبل، ولكن تأجل ذلك إما إلى منتصف سبتمبر المقبل.