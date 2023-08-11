الجمعة 11 أغسطس 2023
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خارج الحدود

على بعد خطوات، حريق غامص في مستودع قرب المقر الرئيسي لـ بوتين

جانب من الواقعة،
جانب من الواقعة، فيتو

بوتين، أمس القريب طائرات مسيرة واليوم حريق، ماذا يحدث بالقرب من قصور ومقرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهل باتت هذه المقرات في مرمى الاستهداف.

 

رغم عدم مرور وقت كاف لاستيعاب صدمة هجوم طائرات أوكرانية مسيرة لضرب الكرملين المقر الرئيسي لبوتين، فاجأتنا منذ قليل وكالة أنباء تاس الروسية عن خدمة الطوارئ القول إن حريقًا اندلع مساء أمس الخميس في مستودع ببلدة أودينتسوفو الواقعة إلى الغرب من موسكو بين المقر الرسمي للرئيس فلاديمير بوتين ومطار فنوكوفو.

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لكن الخدمة لم توضح كيفية اندلاع الحريق بالمستودع الذي يبعد 6.5 كيلومتر عن المقر الرئاسي لبوتين في نوفو-أوجاريوفو.

مساحة كبيرة


وذكرت خدمة الطوارئ، في بيان، أن الحريق امتد لمساحة ألفي متر مربع بحلول منتصف الليل بتوقيت موسكو.

وأبلغت روسيا عن هجومين بطائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من موسكو هذا الأسبوع.

وكانت موسكو أعلنت، في 4 مايو الماضي إسقاط طائرتين مسيّرتين استهدفتا الكرملين فيما وصفته بمحاولة "إرهابية" لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت في بيان: "استهدفت مسيّرتان الكرملين.. تم تعطيل الجهازين"، واصفة العملية بأنها "عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية".

 

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فلاديمير بوتين مستودع بلدة أودينتسوفو

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