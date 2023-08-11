الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

لعنة الكبار تطيح بالصغار، أدهم الخواجة يرحل عن الزمالك بعد 17 سنة بالنادي، ماذا قال في رسالته

أدهم الخواجة، فيتو
أدهم الخواجة، فيتو

أعلن أدهم الخواجة لاعب الزمالك مواليد 2001، رحيله عن القلعة البيضاء بعد 17 سنة قضاها داخل جدران 100 عقبة. 

وأعلن أدهم الخواجة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك رحيله عن نادي الزمالك كما وجه رسالة لجماهير الأبيض جاءت كالتالي:

مسيرة تنتهي بعد 17 سنة اليوم أعلن رحيلي عن نادي الزمالك، الزمالك بالنسبة لي ليس مجرد فريق، بل بيت وحياة ووطن عشت فيه أحلى أيام حياتي، عشت طفولتي وعشت نجاحاتي، فرحت فيه وزعلت علشانه وكنت لاعب ومشجع. 

وتابع:" احب اشكر جمهور النادي الزمالك العظيم على المساندة الدائمة واشكر مجلس الإدارة وأشكر كل الاعبين وكل الأجهزة الفنية اللي اشتغلت معاها. 


وأضاف: "لقد بذلت كل ما استطيع من جُهد وتضحيات من أجل هذا النادي  كنت أتمنى ان أنهي مسيرتي هنا لكني أعلم جيدا أن الحياة ليست دائمًا عادله وحان وقت الرحيل. 


وأتم حديثه:" أتمنى أن أوفق في خطوتي القادمة بشكركم جميعًا. 

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا قام بتصعيد أدهم الخواجة للفريق الأول في الموسم قبل الماضي وانضم لقائمة الفريق في مبارتين في ختام الدوري الذي حصد الزمالك وكانت أمام  المصري وإيسترن كومباني. 

أدهم الخواجة، فيتو 
أدهم الخواجة، فيتو 

ومن ناحية أخرى قال مصدر داخل نادي الزمالك إن مسؤولي البنك الأهلي تحدثوا مع إدارة الأبيض من أجل قطع إعارة اللاعب حسام أشرف.

وقال المصدر إن إدارة البنك الأهلي قررت قطع إعارة اللاعب وأخبرت الزمالك بذلك.

وتابع المصدر أنه من المقرر أن يعود اللاعب لصفوف الزمالك على أن يتم حسم مصيره خلال الأيام المقبلة.

وكان نادي الزمالك أعار حسام أشرف للبنك الأهلي في يناير الماضي لمدة موسم واحد.

حقيقة عودة أسامة فيصل للزمالك

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، كشف حقيقة عودة أسامة فيصل المعار إلى صفوف البنك الأهلي للقلعة البيضاء بداية الموسم المقبل. 

وكانت قد انتشرت أخبار أن أسامة فيصل سيعود إلى الزمالك بداية الموسم المقبل 2023 -2024.

وقال مصدر بنادي الزمالك إن أسامة فيصل تنتهي إعارته مع البنك الأهلي بنهاية الموسم المقبل وأن اللاعب مستمر مع البنك الأهلي حتى الآن ولم يتحدث أحد في عودة اللاعب وقطع إعارته.

وأشار إلى أن أسامة فيصل سيعود إلى الزمالك بعد انتهاء إعارته مع البنك الأهلي بنهاية الموسم المقبل.

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