الصيد في الماء العكر، بيراميدز يحرض شيكابالا للرحيل عن الزمالك برسالة حب

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز يترقب موقف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، من أجل ضمه لصفوف الفريق حال رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "رغم أن هناك صدامًا حدث مع إدارة نادي الزمالك، لكن لم يخرج أي فرد لإعلان رحيل شيكابالا".

وأضاف: "شيكابالا اسم كبير وسيفرق مع بيراميدز جماهيريًّا وفنيًّا، وتم إرسال رسالة للاعب من بيراميدز بأنهم جاهزين للتعاقد معه في حالة رحيله عن الزمالك".

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وأكمل: "الخبر يبدو مفاجأة كبيرة، بأن نادي بيراميدز يريد ضم شيكابالا حال رحيله، ولكن تفكير مختلف للغاية من إدارة النادي السماوي".

أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع مهند لاشين قادمًا من نادي فيوتشر، وتعتبر تلك الصفقة الرابعة للفريق السماوي هذا الموسم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر تويتر قائلة “ مقاتل في خط الوسط، مانع هجمات الخصوم عاد لناديه مرة أخرى، مرحبًا بك في بيتك مهند "

وقدم اللاعب مستويات جيدة في الموسم الماضي رفقة نادي فيوتشر، حتى أصبح أحد أولويات باتشيكو مدير فني فريق بيراميدز.



بيراميدز يعلن التعاقد مع سيف جعفر

وكان قد أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع لاعب الوسط الشاب سيف فاروق جعفر، في صفقة انتقال حر بداية من الموسم الجديد..

وسيف فاروق جعفر هو واحد من أهم المواهب التي ظهرت خلال السنوات الماضية في الكرة المصرية وأظهر إمكانيات رائعة، خلال مشاركاته طوال الفترة الماضية.



واللاعب من مواليد ٥ ديسمبر من عام ١٩٩٩، ويجيد في مركز خط الوسط، ويتميز برؤية ممتازة في التمرير بجانب قدم قوية في التصويب على المرمى، وسبق له اللعب في صفوف ناديي الزمالك وسموحة.

ويعتبر سيف جعفر الصفقة الرابعة لنادي بيراميدز بالميركاتو الصيفي الجاري حيث سبق وضن يوسف أسامة نبيه ومصطفى فتحي والكونغولي فيستون ماييلي وسيتم الإعلان لاحقًا عن ضم ثلاثي فيوتشر محمد رضا بوبو ومحمود مرعي ومهند لاشين.



بيراميدز يعلن ضم يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك

و كان قد أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع المهاجم الشاب يوسف أسامة نبيه، لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حر، في إطار رؤية وخطة النادي للاعتماد على اللاعبين الواعدين ودعم الفريق بأفضل اللاعبين والمواهب الشابة.

ويوسف أسامة نبيه من أفضل المواهب الشابة في كرة القدم المصرية وهو من مواليد سبتمبر عام ٢٠٠٠ ويبلغ من العمر ٢٢ عامًا، ويجيد اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيسر.

ولعب يوسف من قبل في صفوف أندية إنبي وأسوان والزمالك، ويعتبر من أكثر المواهب الشابة التي لفتت الأنظار خلال المواسم الماضية.

بيراميدز يتعاقد مع المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي

وكان قد أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم نادي يانج أفريكانز التنزاني، لدعم خط الهجوم في الموسم الجديد.

وأنهى ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي تفاصيل انضمام المهاجم الدولي الكونغولي المتميز في إطار خطة الإدارة التنفيذية في دعم صفوف الفريق بأفضل العناصر في مختلف المراكز، خاصة وأن بيراميدز مقبل على مشاركات عديدة محليًّا وقاريًّا، ويبدأ مشواره في منتصف سبتمبر في دوري أبطال أفريقيا وكذلك النسخة الجديدة من الدوري المصري.

وفيستون ماييلي هو مهاجم دولي من الكونغو الديمقراطية ويبلغ من العمر ٢٩ عامًا، وسبق له تمثيل نادي فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يرتدي قميص يانج أفريكانز منذ ٢٠٢١.

ولعب ماييلي ١٧ مباراة في دوري أبطال أفريقيا في وقت سابق وسجل ١١ هدفًا وصنع ٣ أهداف أخرى، كما أنه لعب ٣١ مباراة سابقة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل خلالها ١٨ هدفًا وصنع ٦ آخرين، وهو هداف النسخة السابقة في الكونفدرالية.

وفي الدوري الكونغولي لعب مع فيتا كلوب ١٣ مباراة سجل خلالها ٤ أهداف وصنع ٣، ولعب مع يانج أفريكانز ١٨ مباراة سجل خلالها ١٤ هدفًا وصنع ٣ آخرين.

ولعب المهاجم الدولي ٧ مباريات دولية سابقة مع منتخب الكونغو، سجل خلالها هدفًا واحدًا.