الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

انسحاب أمير عزمي مجاهد من برنامج على الهواء والسبب صادم ( فيديو)

أمير عزمي مجاهد،
أمير عزمي مجاهد، فيتو

دوري القسم الثاني، انسحب أمير عزمي مجاهد  المدير الفني لنادي السكة الحديد من إستوديو برنامج ملعب الشمس على الهواء مباشرة بعد دخوله في مشادة كلامية مع محمد كيتا مدرب الأولمبي السكندري بسبب مناقشة أزمة تطبيق دوري المحترفين.

وعلق عبد الناصر زيدان مقدم البرنامج على الأزمة بأن حال الرياضة الفترة الحالية هو السبب فيما يحدث بين المدربين والأندية بسبب شكل المسابقات.

 

دوري المحترفين

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري، مساء الأربعاء، اللائحة المنظمة لمسابقة دوري القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية.

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وحددت اللائحة التي أصدرها اتحاد الكرة نظام الهبوط في الموسم الجديد، من دوري المحترفين إلى دوري القسم الثاني ب، وكذلك الهبوط من دوري القسم الثاني ب، إلى دور القسم الثالث على النحو التالي:

أولا: الهبوط في دوري المحترفين

الأندية التي تحتل المراكز الست الأخيرة في دوري المحترفين (القسم الثاني أ) بعد إقامة دوري من دور واحد بين الأندية من المركز الحادي عشر للمركز العشرين، تهبط مباشرة لدوري القسم الثاني ب في الموسم 2024 - 2025، في حين تصعد بدلًا منها الأندية الست التي تحتل صدارة المجموعات الست في دور القسم الثاني ب لدوري المحترفين (القسم الثاني أ).

 

ثانيًا: الهبوط في دوري القسم الثاني ب

الأندية التي تحتل المركز الأخير في المجموعات الست بدوري القسم الثاني ب، تهبط مباشرة لدوري القسم الثالث في الموسم بعد القادم 2024 - 2025.

 

وجاء في اللائحة التي أصدرها اتحاد الكرة وأرسل نسخة منها لجميع أندية القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية، تمسك مجلس الجبلاية بتطبيق دوري المحترفين المكون من (20 ناديا) في الموسم الكروي المقبل 2023 - 2024 على الرغم من اعتراض أغلب الأندية، بما فيها أندية دوري المحترفين نفسها.

 

كما جاء في اللائحة تمسك مجلس الجبلاية بإقامة دوري المحترفين من دور واحد، رغم رفض جميع الأندية المشاركة في دوري المحترفين في الموسم المقبل، ومطالبتها بإقامة البطولة من دورين إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص.

 

أما المجموعة الثانية من دوري القسم الثاني (القسم الثاني ب)، فتقام من 56 فريقًا مقسمة على ثلاث مجموعات كل مجموعة منها مقسمة إلى قسمين

وجاء في اللائحة التي أعلنها اتحاد الكرة، إقامة دوري القسم الثاني من مجموعتين:

المجموعة الأولى: ستضم 20 ناديًا (دوري المحترفين) أو ما يعرف بالقسم الثاني أ، وهي البطولة التي استحدثها مجلس الجبلاية لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية

المجموعة الثانية: ٥٦ فريقًا مقسمة إلى 3 مجموعات، وكل مجموعة منها مقسمة إلى قسمين. 
 

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امير عزمي مجاهد ملعب الشمس محمد كيتا مدرب الأولمبي السكندري دوري المحترفين السكة الحديد دوري القسم الثاني

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