بعد مصر وتركيا وسوريا، زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب اليابان

زلزال اليابان، سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 6.2 درجات – ريختر في اليابان - الساعة 04:14، الموافق 11/08/2023 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

قوة زلزال اليابان

كما أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالا بقوة 6.0 درجات ضرب هوكايدو في اليابان اليوم الجمعة.

وأوضح أن مركز الزلزال كان على عمق 46 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

زلزال تركيا

ومساء أمس الخميس، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة، منطقة يشيل يورت التابعة لولاية ملاطية جنوب تركيا، وذلك وفقا لشبكة «الأناضول».

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كذلك أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، رصد زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، في ولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد.

هزة أرضية بقوة 4.7 درجة شمال مدينة دمياط

في سياق متصل، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية أمس الخميس هزة أرضية على بعد 480 كيلومترا شمال دمياط، كانت قوتها 4.76 درجة على مقياس ريختر على عمق 22 كم.

وأكد الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهزة حدثت اليوم الخميس فى تمام الساعة الرابعة مساء و16 دقيقة,45 ثانية.

وأوضح الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن الهزة تقع فى خط طول 31.28 شرقا و35.71 شمالا، مؤكدا أنه ورد للمعهد شعور المواطنين بهذه الهزة ولم تحدث أى خسائر فى الممتلكات والأرواح.

7 هزات أرضية تضرب سوريا

من جانبه، ذكر المركز الوطني السوري للزلازل، صباح الخميس، أنه تم تسجيل سبع هزات أرضية ضعيفة ومتوسطة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة "سانا" عن المركز بيانا قال فيه إنه تم تسجيل هزتين في لواء اسكندرون بشدة تصل إلى 3.4 درجات على مقياس ريختر، وثلاث هزات في تركيا بشدة تتراوح بين 2.6 و4.4 درجات.

وأشار المركز إلى أنه تم أيضا تسجيل هزة في شمال لبنان بقوة 2.1 درجة، وهزة في قبرص بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر.