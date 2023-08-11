أكلت 4 كيلو حبال وبلاستيك، تفاصيل أدق عملية جراحية لإنقاذ نعجة من الموت في بنها (صور)

تمكن فريق طبي بيطري برئاسة الدكتور عبد الحليم القصبي أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري جامعة بنها والمستشار العلمي للمستشفى البيطري العسكري من إنقاذ نعجة من الموت عقب تناولها كميات كبيرة من الحبال والشكائر البلاستيكية بلغ وزنها أكثر من ٤ كيلو ونصف أدت إلى وقف حركة البطن والأمعاء.



وقال الدكتور عبد الحليم القصبي إن حالة النعجة البالغ من العمر ٣ سنوات وتزن ٤٠ كيلو امتنعت عن تناول الطعام بشكل تام لمدة تجاوزت أكثر من ثلاثة أيام مما تسبب في تعرضها لإعياء شديدة وأشرفت على الموت.



وأضاف: "صاحبها أصيب بالذعر والخوف على النعجة وتردد على أكثر من عيادة بيطرية ولم يتم التعامل معها، وعند عرض الحالة علينا تم تشخيصها بالموجات فوق الصوتية وفحصها بالكامل واختيار التخدير المناسب، وتم إجراء عملية فتح كرش للحيوان استغرقت ساعة ونصف تم من خلالها استخراج كمية كبيرة جدًّا من الحبال المتكتلة داخل الكرش وتم إعطاء الحيوان محاليل وعلاج بعد العملية مباشرة".

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