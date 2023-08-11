خبير عن ارتفاع التضخم السنوي: خطر على ودائع المصريين ويجبرهم على اقتناء الذهب والدولار

التضخم في مصر، أكد عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن التضخم يعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم، تغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/ الخدمات خلال فترة زمنية محددة.

التضخم خلال يوليو

وأشار عبد المطلب في تصريحات خاصة لـ فيتو، إلى أنه طبقًا لمؤشرات الأسعار الحالية، فإن اتجاه معدل التضخم فى ارتفاع صاعد، لافتا إلى أن التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، كشف أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (181.1) نقطة لشهر يوليو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.0%) عن شهر يونيو 2023. وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (38.2%) لشهر يوليو 2023 مقابل (14.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.

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ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار

وأشار إلى أن حساب معدل التضخم يتم بشكل شهري وسنوي، من خلال إصدار مؤشر التضخم الشهري وأيضا مؤشر التضخم السنوي، موضحًا أن التضخم يعنى ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا.

وأضاف أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (38.2%) لشهر يوليو 2023 مقابل (14.6%) لنفس الشهـر من العام السابق. كما ارتفع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية إلى 36.8% لشهر يونيو 2023، مقابل (14.7%) لنفس الشهـر من العام السابق، كما ارتفع التضخم الشهرى لشهر يونيو 2023 بنسبة 2% عن مايو 2023. مما يشير الى ارتفاع متتالى لمعدل التضخم وانه فى اتجاه صاعد.

اسباب ارتفاع التضخم



وتابع:" هناك زيادات كبيرة فى كافة الاسعار والخدمات وهذا ما اشارت اليه بيانات التقرير الصادر أمس، حيث نجد ان مجموعة اللحوم والدواجن ارتفعت خلال شهر يوليو بنسبة (93.4%) على اساس سنوى والتى تعد من ضمن بنود مجموعة الطعام والشراب، كما ارتفع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (55.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (83.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (64.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (30.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (42.8%)،ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (82.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (38.4%)،مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (67.6%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (76.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (32.5%)لافتا إلى أن المؤشرات تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم

الفارق بين التضخم العام والأساسي

وأشار عبد المطلب إلى “التضخم العام ” يعني ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات المتداولة في البلد، وهو المؤشر الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما مؤشر “التضخم الأساسي” والذي يصدره البنك المركزي وهو الذي يشير إلى التغير في أسعار السلع الأساسية باستثناء السلع الغذائية والسلع التي تكون قابلة للتغير.

وتتضمن "السلع الأساسية التالية الأدوية والوقود والسلع المعمرة ويضاف إليها أسعار المساكن والغاز والخدمات التي تقدمها الحكومة وبالتالي فإن حركة تغير الأسعار بها لا تكون بشكل يومي أو شهري.

تقليل القوة الشرائية للأفراد

ولفت عبد المطلب إلى أن ارتفاع مؤشر التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل، فضلًا عن تأثيره في تآكل ثروات ومدخرات المصريين داخل البنوك سواء "ودائع وشهادات استثمار طالما بالعملة المحلية ، لافتا إلى أن كل الدخول وودائع المصريين بالجنيه المصرى تتعرض إلى تراجع قيمتها نتيجة ارتفاع معدل التضخم.

التضخم غول يأكل الثروات والمرتبات

وأشار إلى تخوف كل الاقتصاديين من التضخم بشكل كبير، واصفًا التضخم بأنه “غول” يأكل “الثروات وأي مرتبات أو دخل ”ويجعل كل من فى حوزته مدخرات أو عملات ودائع أومصروفات بالعملة المحلية يحاول بقدر الإمكان تقليل محتوى الجنيه ويحاول أن يحولها إلى ملاذات آمنة مثل الذهب أو الدولار.

وكشف أن التضخم يؤثر سلبيًّا في على القدرة الشرائية على الجنيه المصرى وضعفها بشكل كبير .

كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (181.1) نقطة لشهر يوليو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.0%) عن شهر يونيو 2023.

أسباب ارتفاع التضخم

وترجع أهم أسباب التضخم إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (8.0%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (6.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.7%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.7%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (6.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (3.3%)،، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.8%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.6%).

ارتفاع التضخم، فيتو

• سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (38.2%) لشهر يوليو 2023 مقابل (14.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.



أولًا: التغيــر الشهري (شهــر يوليو 2023 مقارنة بشهـر يونيو 2023):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (2.3%) ويأتى الارتفاع نتيجة:

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.8%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (5.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.6%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.3%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (7.9%) مجموعة الدخان بنسبة (8.0%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (6.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.1%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.9%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.7%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.7%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.5%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (3.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (6.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.5%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (3.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.3%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.2%).

10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.3%).

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.6%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (0.1%).

التغير السنوي في معدلات التضخم

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (68.2%) ويأتى الارتفاع نتيجة:

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (55.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (93.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (83.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (64.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (30.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (42.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (82.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (38.4%)،مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (67.6%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (76.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (32.5%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (51.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (57.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (51.9%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (23.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (44.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (22.8%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (33.9%)، مجموعة الأحذية بنسبة (21.8%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (40.6%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (6.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.9%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (31.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (41.5%)......بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (35.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (31.3%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (52.7%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (40.6%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (47.3%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (40.1%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (22.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (19.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (23.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (30.4%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (16.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (37.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (13.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.8%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (27.2%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (29.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (35.7%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (34.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (31.0%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (50.6%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (8.6%).

10- سجل قسم التعليم ثباتًا عند ارتفاع قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%).



11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (50.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (50.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (31.6%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (29.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (35.5%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (50.6%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (21.4%).