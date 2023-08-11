اتهرت وتقزمت، كارثة تضرب محاصيل الوادي الجديد بسبب الموجة الحارة والرطوبة (فيديو)

أكد المهندس عماد بحر مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أن هناك تأثيرات سلبية في المحاصيل من الموجة الحارة، لافتًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يهدد المحاصيل المختلفة عبر تأثيرها في ضعف النمو الخضري، اصفرار النباتات، التقزم، ولاحقا تضرر عقد الثمار.



وحذر مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالوادي الجديد من خطورة الموجة الحارة على المحاصيل الصيفية المبكرة.

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وأوضح بحر، في حديث خاص لجريدة «فيتو»، أن الموجات الحارة الطويلة وزيادة الرطوبة أثرت في الزراعات الصيفية حيث يتعرض النبات للاحتراق بفضل المناخ الضار وعدم القدرة على تجديد الخلايا، كما توجد تغيرات شديدة في التحولات الغذائية للنبات نتيجة زيادة درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بـ5 درجات مئوية على الأقل.

وطالب «بحر» مزارعي المحاصيل وصاحبي أشجار النخيل بإجراء رية سريعة في الصباح الباكر خلال أيام ذروة الموجة وزيادة معدلات رش المغذيات مع ضرورة عدم الري ظهرا ومراعاة تقليل كميات المياه في الرية الواحدة وزيادة عددها لتفادي تساقط الثمار.

وأكد مدير إدارة المكافحة بالزراعة، أهمية إجراء ري على «الحامي» فى الصباح ويتجنب تماما الرى أثناء الظهيرة – والاهتمام بإجراء رشات وقائية عاجلة ضد الأمراض الفطرية المحبة للرطوبة العالية.

و كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقًا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة في فصل الصيف تسجل في شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.



ويساعد ذلك أيضًا في تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة في بعض الأحيان خلال ساعات الليل المتأخرة وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن يكون معدل درجات الحرارة في شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية وقد يتخلله موجات شديدة الحرارة ولكن لن تكون موجات طويلة مثلما شاهدنا في يوليو ٢٠٢٣.