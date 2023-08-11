فرنسا تدق طبول الحرب في أفريقيا وتعلن دعمها لقرارات قمة إيكواس بشأن النيجر

انقلاب النيجر، أعربت فرنسا مساء الخميس عن "دعمها الكامل لكل القرارات" التي تبنتها قمة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس" بشأن النيجر، ومنها نشر "القوة الاحتياطية" للمنظمة لاستعادة النظام الدستوري.

محمد بازوم رئيس النيجر

وجددت باريس "إدانتها الشديدة لمحاولة الانقلاب الجارية في النيجر، وكذلك احتجاز الرئيس محمد بازوم وعائلته"، حسبما قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان.

ولم تحدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في قمتها في أبوجا أي جدول زمني أو عديد العسكريين الذين يشكلون هذه "القوة الاحتياطية"، مع تشديدها أنها لا تزال تأمل التوصل إلى حل سلمى للأزمة.

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لكن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا قال مساء الخميس لدى عودته إلى أبيدجان، إن قادة "إكواس" أعطوا الضوء الأخضر لبدء العملية "في أقرب وقت ممكن".

وصرَّح واتارا لوكالة فرانس برس أن "رؤساء الأركان سيعقدون مؤتمرات أخرى لضبط التفاصيل، لكنهم حصلوا على موافقة مؤتمر قادة الدول لبدء العملية في أقرب وقت ممكن".

وقررت "إكواس" نشر "القوة الاحتياطية" التابعة للمنظمة لإعادة الرئيس النجيري المخلوع محمد بازوم.

تهديد بقتل الرئيس المخلوع محمد بازوم

هدد المجلس العسكري فى النيجر، بقتل الرئيس المخلوع محمد بازوم، داخل مقر احتجازه كرهينة فى حال إقدام مجموعة إيكواس، على التدخل العسكري فى البلاد لإعادته إلى منصبه.



وكشف مسؤولان غربيان لوكالة " أسوشيتد برس"، أن المجلس العسكري في النيجر هدد بقتل الرئيس المخلوع محمد بازوم، إذا تدخلت الدول المجاورة إيكواس عسكريًّا.

وقال المسؤولان: إن أعضاء المجلس العسكري في النيجر قالوا لدبلوماسية أمريكية كبيرة إنهم سيقتلون الرئيس المخلوع محمد بازوم، حال تدخلت دول المنطقة إيكواس، عسكريا لإعادته إلى السلطة.

ووفق التصريحات، فإن ممثلين عن المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب، أبلغوا وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، خلال زيارتها إلى النيج ر هذا الأسبوع، بأنهم سوف يقتلون محمد بازوم.

وأكد مسئول أمريكى تلك الرواية التي نقلتها " أسوشيتد برس"، متحدثًا أيضًا شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

قمة إيكواس

وعقدت قمة إيكواس التي استضافتها نيجيريا، اليوم، لبحث رد قادة المجموعة على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي بعد تحدي المجلس العسكري في نيامي لتهديدهم السابق باستخدام القوة لاستعادة الديمقراطية.

الاجتماع الذي تضمن محادثات مغلقة عقد بعد ساعات من تشكيل قادة الانقلاب لحكومة جديدة، الأمر الذي فرض نفسه على جدول أعمال القمة قبل بدئها.

وشدد قادة إيكواس، وفق بيان صدر عن القمة التي عقدت بالعاصمة النيجيرية "أبوجا"، على دعمهم الحازم لحل أزمة النيجر دبلوماسيًّا.

وأدان بيان إيكواس، "الانقلاب والاعتقال للرئيس محمد بازوم". وأوضح أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن النيجر بما في ذلك استخدام القوة خيارا أخيرا"، مع الدعوة إلى "تفعيل القوة الاحتياطية للمجموعة على الفور".

وأكد بيان إيكواس، أن المجموعة ستفرض إجراءات منها إغلاق الحدود وتجميد أصول ضد من يعرقلون استعادة النظام الدستوري بالنيجر"، داعين الاتحاد الأفريقي إلى تأييد جميع قرارات المجموعة بشأن النيجر.

انقلاب 26 يوليو في النيجر

وانقلاب 26 يوليو الذي حدث فى النيجر، أحدث صدمة في المنطقة، ويرفض المجلس العسكري المبادرات الدبلوماسية وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة.

وتعمل إيكواس التي تضم 15 دولة، من أجل وضع حد لسلسلة انقلابات عسكرية شهدتها 4 من الدول الأعضاء فيها منذ 3 سنوات.