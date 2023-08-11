الجمعة 11 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

على اسمها ومعمولة ليها، عمر خيرت يهدي مقطوعة موسيقية لحفيدته بمهرجان العلمين

حفل عمر خيرت، فيتو
حفل عمر خيرت، فيتو

حفل عمر خيرت، أهدى الموسيقار الكبير عمر خيرت، مقطوعة موسيقية باسم "حبيبة" لحفيدته خلال حفله المقام في مهرجان العلمين الجديدة.

 

هدية عمر خيرت لحفيدته حبيبة

وقال عمر خيرت خلال حفله بالعلمين: "عايز أقدم مقطوعة لحفيدتي اسمها حبيبة والموسيقى اسمها حبيبة معمولة ليه".
 

مشاعر عمر خيرت مع حفيدته

وعزف عمر خيرت على الهواء مقطوعة "حبيبة" الممزوجة بمشاعر الحب بين الجد وحفيدته.

 

وحفل عمر خيرت، واشعل الموسيقار عمر خيرت، الأجواء في مدينة العلمين الجديدة، بعزفه مقطوعة موسيقية رائعة "العرافة والعطور الساحرة".

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حفل عمر خيرت بالعلمين

ويحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلًا خاصًّا بمهرجان العلمين الليلة، حيث يعزف أشهر المقطوعات الموسيقية التي تألق بها طوال مشواره الفني.
 

المقطوعات الموسيقية لعمر خيرت

من أبرز مقطوعات عمر خيرت الموسيقية، إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثانى، غوايش، البخيل وأنا، مسألة مبدأ، صابر يا عم صابر، خللي بالك من عقلك، عفوًا أيها القانون، 100 سنة سينما، وفيها حاجة حلوة… ويبث الحفل على الهواء مباشرة عبر فضائية DMC في تمام العاشرة من مساء امس.


مهرجان Al Alamein Awards 

وتشتمل الدورة الأولى من المهرجان على 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، كما يشهد Show جوي لطائرات الـRc بمشاركة لاعبين محترفين وأيضًا بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، إضافةً إلى تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي.

عمر خيرت يشعل الأجواء بالعلمين بمقطوعة "العرافة والعطور الساحرة" (فيديو)

حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان العلمين وعرضه مباشرة، تعرف على القناة الناقلة


ومع نهاية أيام المهرجان يشهد حفل Al Alamein Awards في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس حفلات لتوزيع الجوائز والتي ستُقدم بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة.

 

قامات فنية في مهرجان العلمين الجديدة

شهد مؤتمر مهرجان العلمين الجديدة، حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وحازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعماد متعب نجم الأهلي السابق، والدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق، والناقد الرياضي حسن المستكاوي، والناقد طارق الشناوي.

 

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