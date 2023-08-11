الجمعة 11 أغسطس 2023
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اقتصاد

مبرر غريب من الشرقية للدخان عن سبب ارتفاع أسعار السجائر الفترة الأخيرة (فيديو)

أسعار السجائر، فيتو
أسعار السجائر، فيتو

اسعار السجائر، قال هاني أمان رئيس الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني: "نحن مسؤولون عن مزاج الشعب المصري كوننا نسيطر على 75% من سوق السجائر في مصر".

 

سبب ارتفاع أسعار السجائر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين بقناة "النهار": "متعودين في شهر 6 و7 من كل سنة التجار بيبقوا متوقعين إنه احتمال تحصل زيادة ضريبية جديدة على السجائر علشان كدا بيخزنوا ودا اللي بيسبب الارتفاع الكبير في علبة السجائر".
 

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سعر علبة السجائر 

وأكد: "سعر عبلة السجائر 24 جنيه وما زادتش من مارس اللي فات لكن سمعنا أنها بتباع بـ50 جنيه في السوق، واحنا شغالين مع الأجهزة المعنية والرقابية لضبط الكميات الكبيرة المخزنة".
 

مشكلة ارتفاع أسعار السجائر

ولفت: إلى أنه تم تقنين حجم التصنيع في لتغطية السوق طوال العام في ظل نقص العملة وتأثر سلاسل الإمداد بالحرب الروسية الأوكرانية، ولكن سيتم ضخ كميات أكبر من السجائر في السوق بدءًا من الأسبوع المقبل.
 

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وأعلنت الشركة الشرقية -إيسترن كومباني- أن أسعار منتجاتها ثابتة ولم تتغير منذ الزيادة الأخيرة في مارس ٢٠٢٣ مؤكدة أن أسعار كافة منتجاتها ٢٤ جنيهًا للعلبة (٢٠سيجارة) ومنها الكليوباترا الأكثر طلبًا بالأسواق.

وأهابت الشركة بالتجار والعاملين في سوق السجائر الالتزام بالأسعار الرسمية وعدم زيادتها لأن ذلك يضع مسؤول البيع تحت طائلة التهرب الضريبي، وتناشد الشركة جموع المستهلكين باستخدام خاصية الـ QR كود للتأكد من الأسعار الرسمية قبل الشراء حيث التزمت الشركة بطباعة الكود الخاص بالأسعار على كافة منتجاتها للتسهيل على المستهلكين التعرف على السعر الحالي للمنتجات.

الشرقية للدخان: نواصل التعاون مع الأجهزة الأمنية للتصدي للتجار غير الملتزمين 
وقدمت الشركة الشكر لكل التجار الذين يحرصون على الالتزام بالبيع بالأسعار الرسمية وأهابت بالجميع الحذو مثلهم، وأكدت الشركة مواصلة التكاتف مع الأجهزة المعنية للتصدي للتجار غير الملتزمين الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.

 

الشرقية للدخان تنفي تحريك أسعار السجائر  

وفي تصريحات سابقة نفي هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية -إيسترن كومباني- تحريك أسعار السجائر مؤكدًا أن الأسعار لم تتغير منذ مارس ٢٠٢٣ مشيرًا إلى أن المنتجات متوفرة بالأسواق وفقًا للاحتياجات الطبيعية للسوق، وأوضح أن هناك أفكار جديدة تدرسها الشركة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة لمعاونة الأجهزة المعنية والتصدي للتجار غير الملتزمين.

و"الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة ضمن أكبر 50 شركة مصرية لعام 2023 حسب "فوربس الشرق الأوسط"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2015)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.

 

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