رغم تحسن الأحوال الجوية، الأرصاد توجه صرخة تحذير لرواد 5 شواطئ: الوضع مقلق

حالة الطقس اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار التحسن النسبي في الأحوال الجوية علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى.

توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة

وأشارت عبر صفحتها بـ "فيس بوك"، بمزيد من التحسن في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة.

وأوضحت أن طقس اليوم الجمعة، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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رسالة تحذير

ووجهت هيئة الأرصاد رسالة تحذير بحري للمصطافين بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج اليوم وغدًا السبت، وقالت: "على المصطافين توخى الحيطة والحذر".



وأكدت أن هناك نشاطًا للرياح على بعض المناطق يساعد في تلطيف الأجواء ليلًا.

ولفتت هيئة الأرصاد أن الرياح تنشط بالبحر المتوسط على شواطي “العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط، بورسعيد”، مشيرًا إلى أن سرعة الرياح من 30:50 كم ساعة، وارتفاع الموج “1.5: 2.5 متر".

أما البحر الأحمر يكون نشاط الرياح معتدل وارتفاع الموج “ 1.75: 2.25”.

كما أشارت إلى اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من “ 50: 70 كم| ساعة”، وارتفاع الموج “2.5: 4 متر”.

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والتي تزيد من حرارة الطقس المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية.



وكانت قد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقًا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة في فصل الصيف تسجل في شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.



ويساعد ذلك أيضًا في تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة في بعض الأحيان خلال ساعات الليل المتأخرة وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن يكون معدل درجات الحرارة فى شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية وقد يتخلله موجات شديدة الحرارة ولكن لن تكون موجات طويلة مثلما شاهدنا في يوليو ٢٠٢٣.