الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

الأرقام لا تكذب، عدد غير مسبوق للانتحار بأمريكا في 2022، والسبب أزمة في الصحة العقلية

عدد غير مسبوق للانتحار
عدد غير مسبوق للانتحار في أمريكا، فيتو

أظهرت بيانات حكومية، الخميس، أن عدد من لقوا حتفهم جراء الانتحار وصل لمستوى غير مسبوق في الولايات المتحدة في 2022 إذ ارتفع وفقا للتقديرات إلى أكثر من 49 ألفا بزيادة 2.6% عن العام السابق.

أسباب انتحار الأمريكيين

ووفقا للأرقام الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن أكثر من نصف حالات الانتحار في الولايات المتحدة في 2022 تضمنت أسلحة نارية.

وقال وزير الصحة الأمريكي هافيير بيسيرا، في بيان «يعتقد تسعة من كل عشرة أمريكيين أن أمريكا تواجه أزمة في الصحة العقلية.

Advertisements

 والبيانات الجديدة المتعلقة بوفيات الانتحار التي نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض توضح السبب».

وتابع أن كثيرا من الناس ما زالوا يعتقدون أن طلب المساعدة علامة على الضعف.

معدل الانتحار في أمريكا 2022

ووصل معدل الانتحار لعام 2022 إلى 14.9 حالة وفاة لكل مئة ألف شخص، وهو ما يزيد بخمسة في المئة عن المستوى القياسي السابق الذي سُجل في 2018 وكان عند 14.2 حالة وفاة لكل مئة ألف شخص.

وذكر مركز السيطرة على الأمراض أن الوفيات الناجمة عن الانتحار ارتفعت من 48183 في 2021 إلى ما يقدر بنحو 49449 وفاة في 2022.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بيانات حكومية الانتحار الولايات المتحدة مراكز السيطرة علي الامراض والوقاية منها حالات الانتحار الصحة العقلية وزير الصحة الأميركي هافيير بيسيرا

الأكثر قراءة

لعنة الكبار تطيح بالصغار، أدهم الخواجة يرحل عن الزمالك بعد 17 سنة بالنادي، ماذا قال في رسالته

نور الشريف، صدفة وراء اكتشاف إصابته بالسرطان وتغيير اسمه بطلب من بوسي و"خدوده" سر صداقته بالعندليب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 11- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

الأرقام لا تكذب، عدد غير مسبوق للانتحار بأمريكا في 2022، والسبب أزمة في الصحة العقلية

آخر تطورات سعر الدولار بعد نشر أسعار المستهلكين وتوقعات بوقف رفع الفائدة الأمريكية

سيد معوض يعلن موعد عودة نجله عمر بعد نهاية المعايشة مع ريال بيتيس الإسباني

أسعار الأسمنت اليوم 11/ 8/ 2023

ما كانتش ناصحة زي أم كلثوم، صدمات في مسيرة نجاة الصغيرة بسبب أغانيها، والتهمة سارق ومسروق

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 11-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

روسيا ترسل أول مركبة فضائية لها إلى القمر منذ خمسين عاما (فيديو)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الجمعة 11-8-2023 أبراج الجوزاء والحمل والثور

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 11-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 10-8-2023 في ختام التعاملات

سعر اليورو يحقق مكاسب على حساب الجنيه في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-8-2023 في نهاية التعاملات

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 11- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 11- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "اسم الله الولي"

المزيد
الجريدة الرسمية