أحداث 11 أغسطس، استسلام اليابان، حادث قطار دموي بمصر، معركة الصالحية، ميلاد نجاة الصغيرة وشرفنطح، رحيل نور الشريف وطلال مداح

زي انهارده، شهد يوم 11 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

مناسبات أحداث ذاكرة اليوم

843 - توقيع معاهدة فيردان التي قسمت بموجبها أراضي إمبراطورية الفرنجة.

1798 - وقوع معركة الصالحية بالقرب من بلبيس بين المماليك والحملة الفرنسية.

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1863 - فرض الحماية الفرنسية على كمبوديا.

1929 - العراق وإيران توقعان معاهدة صداقة أنهيا فيها قرونًا من العداء بينهما.

1937 - اغتيال الفريق بكر صدقي، وهو أول عسكري تدخل في شؤون السياسة في العراق.

1945 - قوات الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة توافق على استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.

2003 - حلف شمال الأطلسي – الناتو - يتولى قيادة القوات الدولية للمساعدة في إحلال السلام في أفغانستان.

2008 - ملك الأردن عبد الله الثاني يقوم بزيارة إلى العاصمة العراقية بغداد، ليكون بذلك أول زعيم عربي يزورها منذ الإطاحة بنظام صدام حسين.

2017 -حادث تصادم في مصر بين قطار ركاب قطار 13 اكسبريس القاهرة - الإسكندرية بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد - الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة - الإسكندرية، يودي بحياة 49 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

مواليد يوم 11 أغسطس

1807 - ديفيد أتشيسون، رئيس الولايات المتّحدة الأمريكيّة.

1837 - سادي كارنو، رئيس الجمهورية الفرنسية الثالثة الرابع.

1856 - إبراهيم بن محمد هادي الزنجاني، فقيه شيعي وسياسي وشاعر إيراني.

1886 - محمد كمال المصري، ممثل مصري عرف باسم شرفنطح.

1921 - أليكس هيلي، مؤلف أميريكي.

1938 - نجاة الصغيرة، مغنية مصرية.

1942 - علي البريكي، ممثل كويتي.

1953 - هولك هوجان، مصارع وممثل أمريكي.

1968 - آنا جان، ممثلة أمريكية.

1969 - كارول صقر، مغنية لبنانية.

1975 - أسماء الأسد، وزوجة الرئيس السوري بشار الأسد.

1993 - اليسون ستونر، ممثلة أمريكية.

وفيات يوم 11 أغسطس

1259 - مونكو خان، قائد مغولي.

1956 - جاكسون بولوك، رسام أمريكي.

2000 - طلال مداح، مغني سعودي.

2014 - روبن ويليامز، ممثل أمريكي.

2015 - نور الشريف، ممثل مصري.