أخبار مصر: سعر الدولار والذهب بعد رفع سعر الفائدة، رسالة ساويرس لـ حمزة نمرة، طالبة بالثانوية تنهي حياتها بسبب مجموع 89 %

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

جابت 89%، طالبة متفوقة بالثانوية العامة تنهي حياتها لعدم رضاها بالمجموع في الدقهلية

تخلصت طالبة بالثانوية العامة بمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، من حياتها بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال “حبة الغلة السامة” وذلك لعدم رضاها عن مجموعها بالثانوية العامة ونقلت إلى مستشفى منية النصر المركزي وفشلت محاولات إنقاذها.

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نجيب ساويرس يوجه رسالة لـ حمزة نمرة بعد طرح أغنيته الجديدة: ربنا يبعد عنك ولاد الحرام

ساويرس، أشاد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بالمطرب حمزة نمرة، مؤكدًا إعجابه بأغانيه وألحانه وموجهًا له رسالة.

المجلس العسكري بالنيجر ينهي مهام سفراء بلاده لدى 4 دول بينهم أمريكا ويتوعد دول إيكواس

انقلاب النيجر، أنهى المجلس العسكري في النيجر مهام سفراء البلاد لدى الولايات المتحدة وفرنسا ونيجيريا والتوجو.

موعد اجتماع البنك المركزي القادم لبحث أسعار الفائدة

يعقد البنك المركزي اجتماعه القادم لتحديد أسعار الفائدة من خلال لجنة السياسة النقدية في 21 سبتمبر المقبل وهو الاجتماع السادس في عام 2023.

خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن هدف المصري الملغي وضربة جزاء حسين الشحات

الأهلي ضد المصري، أكد الخبير التحكيمي جهاد جريشة، أن هدف المصري البورسعيدي في شباك الأهلي والذي تم إلغاؤه بسبب التسلل، قرار صحيح من جانب حكم المباراة عبدالعزيز السيد.

بسبب كوب شاي، شاب يتخلص من حياته بقطع شرايين يده داخل مقهى بالغربية

أقدم شاب في العقد الثالث من العمر، على قطع شرايين يده، مستخدمًا سلاحًا أبيض سكين على إثر خلاف بينه وبين آخر على كوب شاي حال جلوسه على أحد المقاهي بقرية كفر العزيزية التابعة التابعة لمركز ومدينة سمنود، بمحافظة الغربية.

محمد بازوم: انقلاب النيجر له عواقب مدمرة على العالم وعلى أمريكا إعادتي للحكم

انقلاب النيجر، قال الرئيس النيجري محمد بازوم، إنه إذا نجحت المحاولة الانقلابية لإطاحته من السلطة "فستكون لها عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره".

قتل الأمل، رئيس شعبة السيارات يتحدث عن نفق مظلم للقطاع بعد رفع سعر الفائدة

علق منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، بالاتحاد العام للغرف التجارية على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، أمس الخميس، برفع سعر الفائدة بنسبة 1% قائلا:" إن قطاع السيارات سيتأثر بشكل كبير بعد رفع سعر الفائدة ويظهر ذلك في زيادة جديدة تلاحق أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 04-8-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب صباحًا، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

بسبب البنوك وحماية المصريين، خبير اقتصادي يكشف سر رفع المركزي سعر الفائدة

علق الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، على قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1% خلال اجتماع أمس الخميس.

إجراء عاجل من السودان على الحدود مع إثيوبيا، ماذا يحدث

معبر القلابات الحدودي، في تطور ينم على خطورة مايحدث على الحدود الإثيوبية السودانية، أعلنت السلطات السودانية بولاية القضارف إغلاق معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا على خلفية استمرار المواجهات في إقليم بحر دار المحازي بين فانو الأمهرية وقوات ليوهايلي الخاصة.

في ليلة استثنائية، أنغام تشعل حفل جدة بأجمل أغانيها وتفاجئ الجمهور بأحدث روائعها (فيديو)

حفل أنغام اليوم، في ليلة استثنائية أحيت النجمة أنغام حفلًا غنائيًّا حاشدة على خشبة مسرح بنش مارك بمدينة جدة السعودية، وسط هتافات الجمهور والتصفيق الحار.

ما فعله مخاطرة كبيرة، شبانة يهاجم محامي كهربا بعد رفضه سداد غرامة الزمالك

كهربا، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محامي محمود عبدالمنعم كهربا، أصر على عدم دفع الغرامة في الوقت الحالي، رغم أن النادي الأهلي واللاعب يريدان غلق القضية تمامًا.

موعد إقرار تعديلات التصالح في مخالفات

يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، لمناقشة وإقرار مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك فور إرسال التعديلات الجديدة على القانون من الحكومة إلى المجلس.

علاء مرسي: مذيعة حاولت الوقيعة بيني وبين محمد هنيدي وأنا مراقب غادة عادل وبحبها (فيديو)

علاء مرسي، قال الفنان علاء مرسي: "أشكر محمد هنيدي إنه عمل لنا شخصية الصعيدي تاني، في فيلم مرعي البريمو، ولتعاونه مع غادة عادل هذه الموهوبة بصدق".

انفجارات وإطلاق نار قرب ميناء نوفوروسيسك الروسي بالبحر الأسود (فيديو)

الحرب الروسية الأوكرانية، تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الروس أنباء عن سماع انفجارات وإطلاق نار، صباح اليوم الجمعة، قرب ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، بحسب رويترز.

أسعار الذهب اليوم الجمعة آخر تحديث

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن، استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة داخل الأسواق المحلية وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق.

رونالدو يتصدر تويتر بعد لقطته مع شيكابالا، ومتابعون: هل أعاد شيكا تيشرت الدون مرة أخرى(فيديو)

تصدر رونالدو موقع التدوينات القصير تويتر، وذلك بعد لقطة مع نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، نهاية مباراة الزمالك والنصر السعودي بالبطولة العربية.

طالبة المنيا صاحبة الـ 37% بالثانوية العامة: أنا متفوقة وقصيت شعري حزنا وليس بحثا على التريند

أعربت سارة ماهر حسن، الطالبة في الثانوية العامة، عن حزنها وصدمتها بسبب حصولها على مجموع ضعيف في نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 في شعبة علمي رياضة.

تفاصيل حفل محمد منير وحميد الشاعري في مهرجان العلمين قبل انطلاقه الليلة

يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفله الغنائي مع حميد الشاعري المقرر إقامته اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا.

أول تعليق لساديو ماني بعد التعادل مع الزمالك

الزمالك ضد النصر السعودي، علق السنغالي ساديو ماني على ظهوره الأول بقميص النصر السعودي في المباراة الأولى رفقة البرتغالي رونالدو أمام الزمالك بالبطولة العربية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

سعر الدولار، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك وذلك بعد قرار البنك المركزي أمس الخميس رفع سعر الفائدة 1%.

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية بهذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد "حلايب، شلاتين، بحيرة ناصر، أبو سمبل"، يصاحبها انخفاض في مستوى الروية الأفقية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

مدحت صالح ينير ليالي مهرجان العلمين الترفيهي ويقدم ديو خاصا مع ريهام عبد الحكيم (صور)

Al Alamein Awards، استقبلت مدينة العلمين الجديدة حفل المطرب الكبير مدحت صالح والذي يأتي ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان Al Alamein Awards وشاركته في الحفل نجمة الأوبرا الفنانة ريهام عبد الحكيم.

بعدما أبدى رغبته في الانتقال للأهلي، هذا النادي يغري بن شرقي براتب سنوي ضخم

أشرف بن شرقي، كشف الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز قريب من التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي بعد رحيله عن الجزيرة الإماراتي.

مصيف الغلابة وكانت بتلم علينا الناس، محمد التابعي يروي ذكريات عشة رأس البر مع أم كلثوم

في مجلة آخر ساعة عام 1958 وفي مجموعة مقالات أعاد نشرها الكاتب الصحفي محمد التابعي حول المصيف في مصر وذكرياته مع مجموعة من الأدباء والفنانين ومنهم سيدة الغناء أم كلثوم فكتب مقالًا يقول فيه: قامت الحرب العالمية الثانية في شتاء 1939 وأقبل صيف عام 1940 والطريق مسدودًا إلى أوروبا بالنسبة لمن اعتادوا قضاء الصيف هناك على ضفاف بحيرات إيطاليا وسويسرا أو مصايف جبل الألب أو شواطئ الريفيرا أو النورماندي.

رشت ملح في عينيه وعذبته حتى الموت، تفاصيل مقتل الطفل موسى تهز الشارع العراق (فيديو)

الطفل موسى، تفاصيل صادمة أدلت بها المتهمة بقتل الطفل موسى ذي العشرة أعوام ابن زوجها في العراق تلك الجريمة التي هزت الشارع العراقي، وأثارت ضجة كبيرة في البلاد لبشاعتها.