مدحت صالح ينير ليالي مهرجان العلمين الترفيهي ويقدم ديو خاصا مع ريهام عبد الحكيم (صور)

Al Alamein Awards، استقبلت مدينة العلمين الجديدة حفل المطرب الكبير مدحت صالح والذي يأتي ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان Al Alamein Awards وشاركته في الحفل نجمة الأوبرا الفنانة ريهام عبد الحكيم.

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حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم في العلمين

واستهل حفل مدحت صالح بتقديم دويتو للثنائي الفني بحفلتهما بــ مهرجان العلمين الترفيهي.

كما غرد مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقي القدير عمرو سليم وفرقته بمختارات من أعماله البراقة الكلاسيكية والحديثة ومنها "جايلكم يا اللي وحشتوني، بحلم على قدي، ماشي في ضلها، المليونيرات، النور مكانه في القلوب، زي ما هي حبها، وعدي، حبيبي يا عاشق، يتقال، ابن مصر، كما تغنى بعدد من مؤلفات زمن الفن الجميل منها برمي السلام، شط إسكندرية، ثلاث سلامات وقولوا له الحقيقة.. واختتم الحفل بأغنية أنا ابن مصر وسط تفاعل جماهيري كبير.

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كما شاركته بالحفل ريهام عبد الحكيم لتشدو بأجمل أغنياتها كـ ؛ خاتم سليمان، فيها حاجة حلوة.. وجانبًا من أغنيات وردة وكوكب الشرق أم كلثوم.

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مهرجان Al Alamein Awards

وتشتمل الدورة الأولى من المهرجان على 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، كما يشهد Show جوي لطائرات الـRc بمشاركة لاعبين محترفين وأيضًا بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، إضافةً إلى تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي.

ومع نهاية أيام المهرجان يشهد حفل Al Alamein Awards في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس حفلات لتوزيع الجوائز والتي ستُقدم بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة.

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قامات فنية في مهرجان العلمين

شهد مؤتمر مهرجان العلمين الجديدة، حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وحازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعماد متعب نجم الأهلي السابق، والدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق، والناقد الرياضي حسن المستكاوي، والناقد طارق الشناوي