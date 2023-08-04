ما فعله مخاطرة كبيرة، شبانة يهاجم محامي كهربا بعد رفضه سداد غرامة الزمالك

كهربا، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محامي محمود عبدالمنعم كهربا، أصر على عدم دفع الغرامة في الوقت الحالي، رغم أن النادي الأهلي واللاعب يريدان غلق القضية تمامًا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي يركز مع الزمالك كمنافس، لكن الحقيقة أن بيراميدز هو المنافس الأول حاليًّا".

وأضاف: "الزمالك يريد الحصول على الغرامة من كهربا، لتسديد فلوس سبورتنج لشبونة واتشيمبونج، ولا أعرف لماذا يتحكم علي العباسي في مصير كهربا، الذي سيضيع عليه معسكر المنتخب القادم، ومع إمكانية غيابه عن السوبر الأفريقي يوم 22 سبتمبر بالسعودية".

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وواصل: "كهربا يريد تسديد الغرامة المالية، لكن يبدو أن علي العباسي من مصلحته استمرار القضية، وهي مخاطرة بالنسبة للاعب".

وزاد: "إدارة بيراميدز من جانبها تريد خوض جولات أخرى بعيدًا عن الملعب، بخلاف الصفقات التي حصلوا عليها من الزمالك، ولم يتحدث أحد فيها، وهم لاعبين شباب مثل مهند لاشين ومحمود مرعي وبوبو وسيف جعفر ويوسف أسامة، وفي الطريق إليهم بن شرقي".

وأكد: "بيراميدز هو من سينافس الأهلي على الألقاب في الموسم المقبل، ورغم ذلك سيظل الزمالك ينافس على البطولات وسيظل اسمه يتردد".

وعلى صعيد آخر أكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن الجبلاية لم تتلق حتى الآن أي خطابات من جانب الاتحاد الدولي الفيفا، بشأن ما أثير حول إيقاف محمود كهربا نجم الأهلي 6 أشهر ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضة لحين دفع الغرامة لنادي الزمالك.

وشدد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه لا يوجد أي خطابات رسمية عن إيقاف كهربا قائلًا: "لا نعلم من أي جهة تم إصدار هذا القرار".

وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية أن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي قررت خلال لجنة الاستماع للقضية الخاصة باللاعب محمود كهربا إيقاف نجم الأهلي 6 أشهر ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضة لحين دفع الغرامة لنادي الزمالك، وأنه تم توقيع غرامة على اللاعب قدرها 30 ألف فرانك سويسري لمصلحة الفيفا، وأن الإيقاف الموقع على اللاعب يتم رفعه مباشرة بمجرد دفع الغرامة لنادي الزمالك.

يأتي ذلك في الوقت الذي تأكد فيه عدم وصول أي خطابات رسمية من الفيفا لاتحاد الكرة، حيث من المتوقع أن يصل الخطاب خلال أيام.

كهربا، على جانب آخر أصدرت لجنة التظلمات باتحاد الكرة عدة قرارات بشأن التظلمات المنظورة أمامها والتي كانت مقدمة من محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وكذلك التظلم المقدم من النادي الأهلي بعد أحداث مباراة القمة في الدوري بالدور الأول.

تخفيف عقوبة كهربا لـ 6 مباريات ونصف مليون جنيه

وقررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة تخفيف عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلي إلى الإيقاف ست مباريات فقط وغرامة نصف مليون جنيه بدلًا 12 مباراة عن مباراة القمة بالدور الأول.

تخفيض غرامة الأهلي ومرتضى منصور لـ 100 ألف جنيه

كما قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة إلى تخفيض الغرامات على الأهلي ورئيس الزمالك إلى مائة ألف جنيه على كل منهما فقط.

وكانت لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا ١٢ مباراة وتغريمه مليون جنيه مع تغريم الأهلي ٢٠٠ ألف جنيه ورئيس الزمالك ٣٠٠ ألف جنيه بسبب شكاوى متبادلة بين الطرفين عقب مباراة القمة بالدور الأول من عمر الدوري.