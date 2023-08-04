في ليلة استثنائية، أنغام تشعل حفل جدة بأجمل أغانيها وتفاجئ الجمهور بأحدث روائعها (فيديو)

حفل أنغام اليوم، في ليلة استثنائية أحيت النجمة أنغام حفلًا غنائيًّا حاشدة على خشبة مسرح بنش مارك بمدينة جدة السعودية، وسط هتافات الجمهور والتصفيق الحار.

حفل أنغام بجدة

وصعدت أنغام المسرح بكامل أناقتها مرتدية فستانًا خطف الأنظار لتبدأ في تحية جمهورها من مختلف الجنسيات العربية، ثم انطلقت لتقدم وصلة طربية من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني، وتقاسم معها الجمهور الغناء فى مشهد أكثر من رائع.

أنغام تطرب جمهور مسرح بنش مارك

قدمت أنغام خلال وصلتها الطربية قرابة 24 أغنية هي عمري معاك، أهي جت، عارفة قيمتي، لا تهجى، أنا عايشة، حالة، أساميك الكتيرة، بخاف أفرح، حالة خاصة جدًّا، نسينا نعيش، بقول نسياك، غريب، لوحة باهتة، بقيت وحدك، عشان أرضيك، أناني، حتة ناقصة، قلبك، خليني شوية معاك، أنا بيعته كتير، وحدانية، طول مانت بعيد، عرفها بيا، وين تروح، 100 صورة، سيدي وصالك، اكتبلك تعهد، ياريتك فاهمني.

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مفاجأة أنغام لجمهور حفل جدة

كما فاجأت سلطانة الطرب جمهورها وقدمت للمرة الأولى أغنيتها الجديدة "سيبك أنت" التي تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

“سيبك أنت” من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع مادي، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرج الفيديو كليب عادل جمال.

أغنية سيبك انت لأنغام

وتقول كلمات الأغنية: “أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة.. مسجونة في عالم أفكاري.. مش عايشة لكن برضه ما مموتتش.. تقدر كدة يعني تقول إن أنا مش موجودة.. سيبك أنت.. أهم حاجة تكون مبسوط ومزاجك عال.. وتكون بتنام مرتاح البال.. لا ضمير بيأنب ولا كوابيس تقلـق نومك.. ومفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع.. وف ثانية تبيع وتقوله وداع.. دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك.. بقي ليلي بيشبه لنهاري.. والشمس بتشرق وبتغرب.. والدنيا بتمشي وتتغير وأنا على حالي.. إحساس الوحدة الإجباري.. بقي هو الإيد اللي تطبطب.. بقى ونسى وصاحبي وهو الحاجة الباقية لي.. سيبك أنت”.

أنغام تروج لحفلها في جدة

وكانت أنغام روجت لحفلها المقبل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 3 أغسطس.

ونشرت أنغام بوستر الحفل عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وكتبت: “أهلي وحبايبي في جدة وحشتوني، أشوفكم يوم ٣ أغسطس على مسرح بنش مارك”.