الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

في ليلة استثنائية، أنغام تشعل حفل جدة بأجمل أغانيها وتفاجئ الجمهور بأحدث روائعها (فيديو)

حفل أنغام في جدة،
حفل أنغام في جدة، فيتو

حفل أنغام اليوم، في ليلة استثنائية أحيت النجمة أنغام حفلًا غنائيًّا حاشدة على خشبة مسرح بنش مارك بمدينة جدة السعودية، وسط هتافات الجمهور والتصفيق الحار.

حفل أنغام بجدة

وصعدت أنغام المسرح بكامل أناقتها مرتدية فستانًا خطف الأنظار لتبدأ في تحية جمهورها من مختلف الجنسيات العربية، ثم انطلقت لتقدم وصلة طربية من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني، وتقاسم معها الجمهور الغناء فى مشهد أكثر من رائع.

أنغام تطرب جمهور مسرح بنش مارك

قدمت أنغام خلال وصلتها الطربية قرابة 24 أغنية هي عمري معاك، أهي جت، عارفة قيمتي، لا تهجى، أنا عايشة، حالة، أساميك الكتيرة، بخاف أفرح، حالة خاصة جدًّا، نسينا نعيش، بقول نسياك، غريب، لوحة باهتة، بقيت وحدك، عشان أرضيك، أناني، حتة ناقصة، قلبك، خليني شوية معاك، أنا بيعته كتير، وحدانية، طول مانت بعيد، عرفها بيا، وين تروح، 100 صورة، سيدي وصالك، اكتبلك تعهد، ياريتك فاهمني.

Advertisements

مفاجأة أنغام لجمهور حفل جدة

كما فاجأت سلطانة الطرب جمهورها وقدمت للمرة الأولى أغنيتها الجديدة "سيبك أنت" التي تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

“سيبك أنت” من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع مادي، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرج الفيديو كليب عادل جمال.

أغنية سيبك انت لأنغام

وتقول كلمات الأغنية: “أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة.. مسجونة في عالم أفكاري.. مش عايشة لكن برضه ما مموتتش.. تقدر كدة يعني تقول إن أنا مش موجودة.. سيبك أنت.. أهم حاجة تكون مبسوط ومزاجك عال.. وتكون بتنام مرتاح البال.. لا  ضمير بيأنب ولا  كوابيس تقلـق نومك.. ومفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع.. وف ثانية تبيع وتقوله وداع.. دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك.. بقي ليلي بيشبه لنهاري.. والشمس بتشرق وبتغرب.. والدنيا بتمشي وتتغير وأنا على حالي.. إحساس الوحدة الإجباري.. بقي هو الإيد اللي تطبطب.. بقى ونسى وصاحبي وهو الحاجة الباقية لي.. سيبك أنت”.

أنغام تروج لحفلها في جدة

وكانت أنغام روجت  لحفلها المقبل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 3 أغسطس.

ونشرت أنغام بوستر الحفل عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وكتبت: “أهلي وحبايبي في جدة وحشتوني، أشوفكم يوم ٣ أغسطس على مسرح بنش مارك”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حفل انغام اليوم أنغام مسرح بنش مارك مدينة جدة السعودية حفل أنغام بجدة أغنية سيبك انت لأنغام

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سعر الدولار والذهب بعد رفع سعر الفائدة، رسالة ساويرس لـ حمزة نمرة، طالبة بالثانوية تنهي حياتها بسبب مجموع 89 %

زوارق ومسيرات، اللقطات الأولى لأكبر هجوم أوكراني على ميناء تجاري روسي والقرم (فيديو)

إجراء عاجل من السودان على الحدود مع إثيوبيا، ماذا يحدث

رونالدو يتصدر تويتر بعد لقطته مع شيكابالا، ومتابعون: هل أعاد شيكا تيشرت الدون مرة أخرى(فيديو)

بهيجة حافظ، رائدة صناعة السينما المصرية التي أغضبت إيران وأسرتها قاطعتها وحرمتها من ابنتها

أسعار الذهب اليوم الجمعة آخر تحديث

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية بهذه المناطق

جمال شعبان يقدم الوصايا العشر للحماية من الجلطات، ويكشف مفاجأة عن سن المصابين بها

Advertisements

منوعات

المزيد

مأساة في كوستاريكا، تمساح يقتل لاعب كرة قدم

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

رشت ملح في عينيه وعذبته حتى الموت، تفاصيل مقتل الطفل موسى تهز الشارع العراق (فيديو)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 4-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في نهاية التعاملات

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الخميس 3-8-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام قياسية في مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "الحمد في الكتاب والسنة"

المزيد
الجريدة الرسمية