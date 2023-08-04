خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن هدف المصري الملغي وضربة جزاء حسين الشحات

الأهلي ضد المصري، أكد الخبير التحكيمي جهاد جريشة، أن هدف المصري البورسعيدي في شباك الأهلي والذي تم إلغاؤه بسبب التسلل، قرار صحيح من جانب حكم المباراة عبدالعزيز السيد.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "احتساب ركلة جزاء قرار صحيح لصالح لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، بعدما جذب إلياس الجلاصي، والقرار كان صحيح رغم أنه في وقت صعب للغاية من المباراة".

وأضاف: "حسين الشحات كان يستحق البطاقة الصفراء في أحد اللعبات بعدما قام بالتمثيل داخل منطقة الجزاء، لكن المباراة خرجت بدون أخطاء تحكيمية، وطاقم الحكام كان جيدًا وبلا أخطاء مؤثرة".

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الزمالك ضد النصر

وتطرق للحديث عن مباراة الزمالك والنصر السعودي، وقال: "رضوان جيد أدار المباراة بشكل جيد، وإلغاء هدفي الزمالك والنصر كانت قرارات صحيحة تمامًا".

وأتم: "ركلة جزاء الزمالك ضد النصر السعودي، قرار صحيح بعد العودة لتقنية الفار".

الزمالك والنصر السعودي

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

أهداف مباراة الزمالك والنصر السعودي

سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك النصر السعودي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 53، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لنادي النصر في شباك نادي الزمالك بالدقيقة 86 عن طريق رأسية قوية.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

الشباب (7 نقاط) النصر (5 نقاط) الزمالك (4 نقاط) الاتحاد المنستيري (بدون نقاط)

تصريحات أوسوريو

تحدث خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه أمام النصر السعودي والتي انتهت بالتعادل 1-1 في اللقاء الذي جمعت الفريقين على ستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وأكد أوسوريو أنه فخور وسعيد بأداء لاعبي الزمالك أمام فريق كبير مثل النصر السعودي.

وتابع أوسوريو:"نجحنا في تحجيم خطورة لاعبي النصر وقدمنا مباراة كبيرة أمام فريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".



وأضاف أوسوريو:"سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق كان له دور مهم في اللقاء وهو تعطيل اللاعب الذي يشارك في مركز 6 بفريق النصر السعودي".



أوضح أوسوريو: "التغييرات كان هدفها منح الفريق مزيد من التفوق وضخ الدماء في صفوف الفريق الأبيض، كما أن حمزة المثلوثي حصل على بطاقة صفراء ودفعت بسيد عبد الله "نيمار" بجواره للحد من خطورة ساديو ماني".

وشدد مدرب الزمالك: "تبديل سيف الدين الجزيري لم يتراجع للدفاع، ولكنه حافظ على أفكاره الهجومية وجميع اللاعبين قدموا أفضل ما يمكن تقديمه في لقاء النصر".