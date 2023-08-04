الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أول تعليق لساديو ماني بعد التعادل مع الزمالك

ساديو ماني، فيتو
ساديو ماني، فيتو

الزمالك ضد النصر السعودي، علق السنغالي ساديو ماني على ظهوره الأول بقميص النصر السعودي في المباراة الأولى رفقة البرتغالي رونالدو أمام الزمالك بالبطولة العربية.


وكتب ماني عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "صفحة جديدة تفتح، تهانينا للرجل العظيم رونالدو على هدفك، تأهلنا للدور التالي، شكرًا لمشجعي النصر، كان الدعم مذهلًا".

 

وانضم ماني إلى النصر السعودي قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، وخاض أولى مبارياته بقميص فريقه الجديد، أمام الزمالك. 

Advertisements

ويلتقي النصر السعودي مع الرجاء المغربي في دور الثمانية للبطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.

 

الزمالك والنصر السعودي

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية. 

 

أهداف مباراة الزمالك والنصر السعودي

سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول  لنادي  الزمالك  في شباك النصر السعودي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 53، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لنادي النصر في شباك نادي  الزمالك بالدقيقة 86 عن طريق رأسية قوية.

 

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

  1. الشباب (7 نقاط)
  2. النصر (5 نقاط)
  3. الزمالك (4 نقاط)
  4. الاتحاد المنستيري (بدون نقاط)

 

تصريحات أوسوريو

تحدث خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه أمام النصر السعودي والتي انتهت بالتعادل 1-1 في اللقاء الذي جمعت الفريقين على ستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

 

وأكد أوسوريو أنه فخور وسعيد بأداء لاعبي الزمالك أمام فريق كبير مثل النصر السعودي.

 

وتابع أوسوريو:"نجحنا في تحجيم خطورة لاعبي النصر وقدمنا مباراة كبيرة أمام فريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".


وأضاف أوسوريو: "سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق كان له دور مهم في اللقاء وهو تعطيل اللاعب الذي يشارك في مركز 6 بفريق النصر السعودي".


أوضح أوسوريو: "التغييرات كان هدفها منح الفريق مزيد من التفوق وضخ الدماء في صفوف الفريق الأبيض، كما أن حمزة المثلوثي حصل على بطاقة صفراء ودفعت بسيد عبد الله "نيمار" بجواره للحد من خطورة ساديو ماني".

 

وشدد مدرب الزمالك: "تبديل سيف الدين الجزيري لم يتراجع للدفاع، ولكنه حافظ على أفكاره الهجومية وجميع اللاعبين قدموا أفضل ما يمكن تقديمه في لقاء النصر".

طارق السعيد: أوسوريو أخطأ بشكل كبير مع الزمالك أمام النصر

نجم الزمالك السابق: أوسوريو كان صعبان عليه وأدعم استمراره في الموسم المقبل

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك ضد النصر السعودي السنغالي ساديو ماني النصر السعودي الزمالك البطولة العربية البرتغالي رونالدو النصر بايرن ميونخ الالماني

مواد متعلقة

رئيس الزمالك السابق: إنهاء الخلافات الشخصية "شرط" أساسي لعودة الاستقرار للنادي

رونالدو وشيكابالا يتبادلان التيشرتات عقب مباراة الزمالك والنصر ( فيديو )

حازم إمام يحمل أوسوريو مسئولية خروج الزمالك من البطولة العربية

الزمالك صديق للمركز الثالث في 3 بطولات هذا الموسم

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سعر الدولار والذهب بعد رفع سعر الفائدة، رسالة ساويرس لـ حمزة نمرة، طالبة بالثانوية تنهي حياتها بسبب مجموع 89 %

زوارق ومسيرات، اللقطات الأولى لأكبر هجوم أوكراني على ميناء تجاري روسي والقرم (فيديو)

إجراء عاجل من السودان على الحدود مع إثيوبيا، ماذا يحدث

رونالدو يتصدر تويتر بعد لقطته مع شيكابالا، ومتابعون: هل أعاد شيكا تيشرت الدون مرة أخرى(فيديو)

بهيجة حافظ، رائدة صناعة السينما المصرية التي أغضبت إيران وأسرتها قاطعتها وحرمتها من ابنتها

أسعار الذهب اليوم الجمعة آخر تحديث

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية بهذه المناطق

جمال شعبان يقدم الوصايا العشر للحماية من الجلطات، ويكشف مفاجأة عن سن المصابين بها

Advertisements

منوعات

المزيد

مأساة في كوستاريكا، تمساح يقتل لاعب كرة قدم

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

رشت ملح في عينيه وعذبته حتى الموت، تفاصيل مقتل الطفل موسى تهز الشارع العراق (فيديو)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 4-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في نهاية التعاملات

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الخميس 3-8-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام قياسية في مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "الحمد في الكتاب والسنة"

المزيد
الجريدة الرسمية