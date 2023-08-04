أول تعليق لساديو ماني بعد التعادل مع الزمالك

الزمالك ضد النصر السعودي، علق السنغالي ساديو ماني على ظهوره الأول بقميص النصر السعودي في المباراة الأولى رفقة البرتغالي رونالدو أمام الزمالك بالبطولة العربية.



وكتب ماني عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "صفحة جديدة تفتح، تهانينا للرجل العظيم رونالدو على هدفك، تأهلنا للدور التالي، شكرًا لمشجعي النصر، كان الدعم مذهلًا".

وانضم ماني إلى النصر السعودي قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، وخاض أولى مبارياته بقميص فريقه الجديد، أمام الزمالك.

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ويلتقي النصر السعودي مع الرجاء المغربي في دور الثمانية للبطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.

الزمالك والنصر السعودي

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

أهداف مباراة الزمالك والنصر السعودي

سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك النصر السعودي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 53، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لنادي النصر في شباك نادي الزمالك بالدقيقة 86 عن طريق رأسية قوية.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

الشباب (7 نقاط) النصر (5 نقاط) الزمالك (4 نقاط) الاتحاد المنستيري (بدون نقاط)

تصريحات أوسوريو

تحدث خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه أمام النصر السعودي والتي انتهت بالتعادل 1-1 في اللقاء الذي جمعت الفريقين على ستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وأكد أوسوريو أنه فخور وسعيد بأداء لاعبي الزمالك أمام فريق كبير مثل النصر السعودي.

وتابع أوسوريو:"نجحنا في تحجيم خطورة لاعبي النصر وقدمنا مباراة كبيرة أمام فريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".



وأضاف أوسوريو: "سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق كان له دور مهم في اللقاء وهو تعطيل اللاعب الذي يشارك في مركز 6 بفريق النصر السعودي".



أوضح أوسوريو: "التغييرات كان هدفها منح الفريق مزيد من التفوق وضخ الدماء في صفوف الفريق الأبيض، كما أن حمزة المثلوثي حصل على بطاقة صفراء ودفعت بسيد عبد الله "نيمار" بجواره للحد من خطورة ساديو ماني".

وشدد مدرب الزمالك: "تبديل سيف الدين الجزيري لم يتراجع للدفاع، ولكنه حافظ على أفكاره الهجومية وجميع اللاعبين قدموا أفضل ما يمكن تقديمه في لقاء النصر".