الجمعة 04 أغسطس 2023
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تريند

رونالدو يتصدر تويتر بعد لقطته مع شيكابالا، ومتابعون: هل أعاد شيكا تيشرت الدون مرة أخرى(فيديو)

شيكابالا ورونالدو،
شيكابالا ورونالدو، فيتو

تصدر رونالدو موقع التدوينات القصير تويتر، وذلك بعد لقطة مع نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، نهاية مباراة الزمالك والنصر السعودي بالبطولة العربية.

شهدت مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية لفتة طيبة عقب نهايتها وذلك بعدما شوهد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر يتبادل التيشيرت مع شيكابالا نجم نادي الزمالك.

وتفاعلت جماهير الزمالك مع هذا الفيديو الذي انتشر بشكل سريع عقب المباراة وربطتها بالتصريحات المميزة التي أدلى بها رونالدو عقب المباراة والتي أشاد فيها بفريق الزمالك.

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وجاءت تعليقات متابعي تويتر الذين تداولوا اللقطة بشكل واسع، مشيدة بما حدث، وقال مغرد:"كريستيانو رونالدو ذهب لشيكابالا بعد المباراة من أجل تبديل التيشيرتات أي واحد يغلط فى شيكا بعد كده ميتردش عليه والله".

وأضاف آخر:"لقطة رائعة.. الأسطورة كرستيانو رونالدو يقوم بـتبديل القمصان مع شيكابالا بعد نهاية المباراة".

وقالت مغردة تدعى سارة عبد الباقي:" كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، حاملًا قميص أعظم نادي مصري وعربي وإفريقي".

بينما تساءل متابع عن سر إعادة شيكابالا لتيشرت رونالدوا  وقال:" مشاهد من الطائف.. هل أعاد شيكابالا القميص مرة أخرى لرونالدو 
، شيكابالا بعدما حصل على قميص رونالدو كان مرتبط بإجراء حوار تليفزيوني مع القناة الناقلة للبطولة وفعلا ظهر في المباشر".

 

كما نشر مغرد آخر مقطع فيديو للقطة كاملا للرد علي مزاعم إعادة شيكابالا تيشيرت رونالدو مرة أخرى للدون وقال:" الفيديو كامل لطلب رونالدو تبادل القمصان مع الاسطورة شيكابالا، هناك مزاعم أن رونالدو طلب التي شيرت بعد تبادلها، والحقيقة أن شيكابالا طلب تي شيرت للزمالك من أجل إجراء حوار تليفزيوني".

 

الزمالك والنصر السعودي


وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

 

أهداف مباراة الزمالك والنصر السعودي


سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول  لنادي  الزمالك  في شباك النصر السعودي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 53، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لنادي النصر في شباك نادي  الزمالك بالدقيقة 86 عن طريق رأسية قوية.

 

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية


الشباب (7 نقاط)
النصر (5 نقاط)
الزمالك (4 نقاط)
الاتحاد المنستيري (بدون نقاط)


 تصريحات أوسوريو


تحدث خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه أمام النصر السعودي والتي انتهت بالتعادل 1-1 في اللقاء الذي جمعت الفريقين على ستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

 

وأكد أوسوريو أنه فخور وسعيد بأداء لاعبي الزمالك أمام فريق كبير مثل النصر السعودي.

 

وتابع أوسوريو:"نجحنا في تحجيم خطورة لاعبي النصر وقدمنا مباراة كبيرة أمام فريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".


وأضاف أوسوريو: "سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق كان له دور مهم في اللقاء وهو تعطيل اللاعب الذي يشارك في مركز 6 بفريق النصر السعودي".


أوضح أوسوريو: "التغييرات كان هدفها منح الفريق مزيد من التفوق وضخ الدماء في صفوف الفريق الأبيض، كما أن حمزة المثلوثي حصل على بطاقة صفراء ودفعت بسيد عبد الله "نيمار" بجواره للحد من خطورة ساديو ماني".

 

وشدد مدرب الزمالك: "تبديل سيف الدين الجزيري لم يتراجع للدفاع، ولكنه حافظ على أفكاره الهجومية وجميع اللاعبين قدموا أفضل ما يمكن تقديمه في لقاء النصر".

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