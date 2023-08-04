الجمعة 04 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

تفاصيل حفل محمد منير وحميد الشاعري في مهرجان العلمين قبل انطلاقه الليلة

محمد منير وحميد الشاعري،
محمد منير وحميد الشاعري، فيتو

يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفله الغنائي مع حميد الشاعري المقرر إقامته اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا.

 

حفل محمد منير وحميد الشاعري في مهرجان العلمين 

ومن المتوقع أن يقدم محمد منير وحميد الشاعري باقة من أغانيهم الشهيرة خلال حفلهم الغنائي ضمن مهرجان العلمين الجديدة.

 

أسعار حفل محمد منير في العلمين

وتنقسم أسعار تذاكر الحفل الذي يجمع بين محمد منير وحميد الشاعرى إلى عدة فئات وهي 700 جنيه و400 جنيه و300 جنيه.

محمد منير وحميد الشاعري، فيتو

حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم في العلمين

ومساء أمس الخميس أطرب الفنان مدحت صالح، وريهام عبد الحكيم جمهور مهرجان العلمين الجديدة، بأغاني الطرب الأصيل. 

واستهل حفل مدحت صالح بتقديم دويتو مع الفنانة ريهام عبد الحكيم، وسط تفاعل جمهور حفل العلمين الترفيهي.

كما غرد مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقي القدير عمرو سليم وفرقته بمختارات من أعماله البراقة الكلاسيكية والحديثة ومنها "جايلكم يا اللي وحشتوني، بحلم على قدي، ماشي في ضلها، المليونيرات، النور مكانه في القلوب، زي ما هي حبها، وعدي، حبيبي يا عاشق، يتقال، ابن مصر، كما تغنى بعدد من مؤلفات زمن الفن الجميل منها برمي السلام، شط إسكندرية، ثلاث سلامات وقولوا له الحقيقة.. واختتم الحفل بأغنية أنا ابن مصر وسط تفاعل جماهيري كبير.

كما شاركته بالحفل ريهام عبد الحكيم لتشدو بأجمل أغنياتها كـ ؛ خاتم سليمان، فيها حاجة حلوة.. وجانبًا من أغنيات وردة وكوكب الشرق أم كلثوم.

 

مهرجان العلمين 

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أوعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

 

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كما تشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلًا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضًا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات في آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.

 

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