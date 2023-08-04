بعدما أبدى رغبته في الانتقال للأهلي، هذا النادي يغري بن شرقي براتب سنوي ضخم

أشرف بن شرقي، كشف الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز قريب من التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي بعد رحيله عن الجزيرة الإماراتي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "أي لاعب يريد الحصول على الأموال فقط، والجماهير عليها دعم فريقها فقط بدون مساندة أي لاعب على حساب الكيان".

وأضاف: "بن شرقي قريب من بيراميدز براتب سنوي يصل إلى 2 مليون دولار".

وأكمل: "إدارة بيراميدز تقدمت بلاغ للنائب العام ضد حسين الشحات، وهدفهم المرحلة المقبلة إخراج الأهلي من الملعب والتركيز في إثارة المشاكل والأزمات".

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وأتم: "بيراميدز يعمل على إثارة الأزمات، ويبدو أن مسؤولي النادي بدأوا يفكرون في إشغال اللاعبين بالأهلي بالأزمات، وكذلك التركيز على إثارة ادارة الأهلي بموضوع الصفقات وجلب العديد من الأسماء المميزة".

بن شرقي يعرض نفسه على الأهلي

وأمس فجر أمير هشام مقدم برنامج "+90"، مفاجأة من العيار الثقيل وقال إن المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الجزيرة الإماراتي السابق، عرض نفسه على إدارة النادي الأهلي، للعب بين صفوفه.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب أبدى موافقته على تخفيض مطالبه المادية ويصبح راتبه نفس الفئة داخل الفريق، وتم عرض الأمر على كولر الذي فضل التعاقد مع رضا سليم هذا الصيف".

بيراميدز يشكو الأهلي

وتقدم نادي بيراميدز بشكوى رسمية ضد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي وحسين الشحات لاعب الفريق، إلى وزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت الشكوى ضد القيعي اتهامه بتطاوله على ممدوح عيد المدير التنفيذي في برنامجه بقناة الأهلي وكان الرد من وزارة الشباب والرياضة التوجه إلى المجلس الأعلى للإعلام.

وتم شكوى حسين الشحات لاعب الأهلي لوزارة الشباب والرياضة تجاه ما حدث مع محمد الشيبي لاعب الفريق بمباراة الفريقين بالدوري الممتاز وكان الرد التوجه إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

أزمة حسين الشحات والشيبي

جدير بالذكر أن أزمة حسين الشحات تصدرت خلال الأيام الماضية تريند مصر بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قام لاعب الأهلي، بـصفع لاعب بيراميدز، المغربي محمد الشيبي، عقب نهاية الفريقين في بطولة الدوري العام، ما أثار ردود أفعال وجدلًا واسعًا بين جماهير الكرة، فالبعض أكد أن حسين الشحات أخطأ ما يستوجب توقيع العقوبة عليه، وخاصة بعد سماع صوت صفعة الشحات واضحة على وجه الشيبي، في حين أكد آخرون أن صفع الشحات لـ الشيبي جاء نتيجة رد فعل من قبل الشحات.

لم يقف الأمر عند حدود لاعب الأهلي حسين الشحات أو لاعب بيراميدز المغربي محمد الشيبي، حيث قررت إدارة نادي بيراميدز "تقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة، وكذلك لإدارة رابطة الأندية المحترفة ضد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات".

ورد النادي الأهلي على ذلك بقرار توقيع غرامة مالية نصف مليون جنيه على الشحات وأعلن الأهلي عن العقوبة في بيان رسمي.

اعتذار حسين الشحات

وكان حسين الشحات نقدم باعتذار عما بدر منه من خلال بيان نشره عبر حسابه على تويتر قال فيه: "بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها نتيجة استفزازات لم أتحملها وأنها لم تكن إلا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سُب أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيه الشيطان حينها وأنني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير".

وقال حسين الشحات في رسالته التي قدم فيها اعتذاره: "لن أبحث عن مبررات، ولكني أجد نفسي مخطئًا وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبًا عنيفًا أبدًا، ولا أمتلك أي ضغينة لأحد بل نتنافس جميعآ بشرف".

وتابع حسين الشحات اعتذاره فقال: "ولأن الاعتذار من شيم الرجال، فإنني أتقدم بالاعتذار للجميع، لإدارة الأهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الأهلي والكرة المصرية والمغربية أشقائنا والعربية جميعا عن ردة فعلي السيئة".

وأكد الشحات اعتذاره بسبب تصرفه فقال: "وأعتذر على ما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي. وأريد أن أعبر عن احترامي لكل أشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري".

واستطرد قائلًا: "وأنني اتقبل العقوبات التي صدرت ضدي وأنني أعدكم بأن أقدم الأفضل مع الفريق وألا يصدر أي شيء آخر يسؤكم مني مرة أخرى".

وبرغم اعتذار حسين الشحات، لكن رابطة الأندية المصرية بالتنسيق مع عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات، كانت أعلنت عقوبة حسين الشحات بإيقافه مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي في مباراة بيراميدز طبقا لقائمة العقوبات.

وبرغم قبول نادي بيراميدز لاعتذار حسين الشحات في البداية، لكنه عاد وأعلن تصعيد الشكوى ضد الشحات، ولجميع الجهات المسؤولة في الكرة المصرية، وذكر في شكواه "أن النادي لن يسمح مطلقًا بإهانة أي فرد من منظومة وعائلة بيراميدز".