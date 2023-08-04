محمد بازوم: انقلاب النيجر له عواقب مدمرة على العالم وعلى أمريكا إعادتي للحكم

انقلاب النيجر، قال الرئيس النيجري محمد بازوم، إنه إذا نجحت المحاولة الانقلابية لإطاحته من السلطة "فستكون لها عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره".

محمد بازوم رئيس النيجر

ودعا بازوم في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" ليل الخميس، "الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدتنا في استعادة نظامنا الدستوري".

التزام أمريكي بإعادة بازوم إلى السلطة

وأمس وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة الإفراج العاجل عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم بحسب نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام محلية.

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كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم الأربعاء.

وفق الخارجية الأمريكية، فإن بلينكن أبلغ بازوم بأن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيًّا إلى السلطة في النيجر".

لدى الولايات المتحدة نحو ألف جندي منتشرين في البلاد في إطار عمليات مكافحة الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل.

قرارات جديدة للمجلس العسكري في النيجر

واليوم الجمعة أنهى المجلس العسكري في النيجر مهام سفراء البلاد لدى الولايات المتحدة وفرنسا ونيجيريا والتوجو.



وقال أحد أعضاء المجلس العسكري إنه "تم إنهاء مهمات السفراء فوق العادة والمفوضين لجمهورية النيجر، لدى الجمهورية الفرنسيَّة ونيجيريا والجمهورية التوجولية والولايات المتحدة".

انقلابيو النيجر يهددون دول إيكواس

كما توعد المجلس العسكري في النيجر، أمس الجمعة، بالرد الفوري على أي اعتداء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".

وقالت وزارة الخارجية السنغالية في بيان صادر عنها أمس الخميس، أن داكار ستتدخل عسكريًّا في النيجر في حال قررت مجموعة الإيكواس التدخل عسكريا.

ومن جانبها ذكرت وزيرة الخارجية السنغالية، أيساتا تال سال، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم: "إن بلادها ملتزمة تجاه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" خصوصًا أن هذا الانقلاب كان الانقلاب الفاصل. لكل هذه الأسباب سنرسل جنودا سنغاليين إلى النيجر".

إعلان حرب

وعلى الجانب الأخر، أكدت دولتي بوركينا فاسو ومالي، في البيان المشترك الصادر عنهما، أن أي تدخل عسكري في النيجر بمثابة "إعلان حرب" عليهما.

وجاء في البيان الصادر عن بوركينا فاسو ومالي "تحذيرا من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيعتبر إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي"، وذلك غداة تلويح قادة دول غرب إفريقيا باستخدام "القوة" في اجتماع عقدوه في العاصمة النيجيرية أبوجا.



وبالأمس الأربعاء، ذكر مسؤول في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، خلال افتتاح اجتماع لرؤساء أركان غرب إفريقيين في أبوجا إن التدخل العسكري في النيجر سيكون "الخيار الأخير".