الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

طالبة المنيا صاحبة الـ 37% بالثانوية العامة: أنا متفوقة وقصيت شعري حزنا وليس بحثا على التريند

طالبة الثانوية العامة
طالبة الثانوية العامة التي قصت شعرها، فيتو

أعربت سارة ماهر حسن، الطالبة في الثانوية العامة، عن حزنها وصدمتها بسبب حصولها على مجموع ضعيف في نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 في شعبة علمي رياضة.

وأوضحت أنها كانت تحلم بالالتحاق بكلية الهندسة واجتهدت طوال العام في مذاكرة دروسها من أجل تحقيق حلمها، لكنها تفاجأت بحصولها على مجموع 37% ورسوبها في 3 مواد.


أكدت سارة أنها تقيم في مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، وأنها قامت بتصوير بث مباشر وهي تقص شعرها حزنًا على حصولها على مجموع ضعيف، وليس بحثًا عن تريند كما أشيع.

Advertisements


وأضافت أنها لم تقص شعرها إلا أملًا في الحصول على درجاتها الفعلية، وأنها حصلت في سنوات سابقة على شهادات تكريم تؤكد تميزها في الدراسة، وأن والدتها كانت تدعمها وتقف معها خلال سنوات الدراسة.


وأشارت سارة إلى أنها كانت تذاكر دروسها طوال العام وأنها أصرت على خوض الامتحانات في جميع المواد دون تقسيمها على عامين، وحصلت على دروس خصوصية في جميع المواد.


وأوضحت طالبة الثانوية العامة، أنها كانت تراجع الامتحانات بعد خروجها من اللجنة وكانت إجاباتها دقيقة بشهادة المعلمين، كما سبق وحصلت على المركز الثاني في اختراع هندسي وكانت ترغب في الحصول على براءة اختراع.


وانتشر مقطع فيديو يتضمن بث مباشر أذاعته الطالبة سارة ماهر حسن ظهر قبل يومين على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وهي في حالة انهيار تام  وتبكي بحرقة، وتمسك في يدها مقص وتقوم بقص شعرها، تعبيرًا عن أسفها وحزنها وصدمتها من الحصول على مجموع 37% بنتيجة الثانوية العامة شعبة علمي رياضة 2023، رغم أنها كانت تستحق الحصول علي مجموع لا يقل عن 95% "بحد قولها"، وأنها كانت ترغب في الالتحاق بكلية الهندسة لتحقق حلمها وتسعد أسرتها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المنيا محافظة المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا اخبار المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا محافظ المنيا المنيا الآن اخر أخبار محافظة المنيا

مواد متعلقة

الموافقة على توفيق أوضاع 79 كنيسة ومبنى خدميا بمراكز في المنيا

ندوة تثقيفية لطلاب جامعة المنيا عن مفهوم التطرف الفكري

ضبط 2 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء، وتحرير 105 محاضر بالمنيا

القافلة البيئية المتكاملة لجامعة المنيا توقع الكشف الطبي على 345 حالة بالعدوة

انطلاق فعاليات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بالمنيا

إزالة 89 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

خدمات طبية مجانية لـ 1690 حالة خلال قافلة بقرية تنده مركز ملوى المنيا

ضبط 65 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق في المنيا

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سعر الدولار والذهب بعد رفع سعر الفائدة، رسالة ساويرس لـ حمزة نمرة، طالبة بالثانوية تنهي حياتها بسبب مجموع 89 %

إجراء عاجل من السودان على الحدود مع إثيوبيا، ماذا يحدث

زوارق ومسيرات، اللقطات الأولى لأكبر هجوم أوكراني على ميناء تجاري روسي والقرم (فيديو)

رونالدو يتصدر تويتر بعد لقطته مع شيكابالا، ومتابعون: هل أعاد شيكا تيشرت الدون مرة أخرى(فيديو)

بهيجة حافظ، رائدة صناعة السينما المصرية التي أغضبت إيران وأسرتها قاطعتها وحرمتها من ابنتها

أسعار الذهب اليوم الجمعة آخر تحديث

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية بهذه المناطق

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

Advertisements

منوعات

المزيد

مأساة في كوستاريكا، تمساح يقتل لاعب كرة قدم

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

رشت ملح في عينيه وعذبته حتى الموت، تفاصيل مقتل الطفل موسى تهز الشارع العراق (فيديو)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 4-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في نهاية التعاملات

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الخميس 3-8-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام قياسية في مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "الحمد في الكتاب والسنة"

المزيد
الجريدة الرسمية