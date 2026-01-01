مصرع شخص في حريق شقته بالسلام

18 حجم الخط

لقي شخص مصرعه إثر إصابته بحروق في حريق شقته بدائرة قسم شرطة السلام في القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية في أحد المباني بحي السلام، وعلى الفور انتقلت الدوريات الأمنية وفرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث تبين تصاعد كثيف للأدخنة وألسنة اللهب من داخل الشقة.



وباشرت فرق الإطفاء أعمالها باستخدام المعدات اللازمة، وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة، حفاظًا على سلامة قاطني المبنى.

وتواصل قوات المعمل الجنائي جهودها لفحص مكان الحريق فور انتهاء قوات المطافئ من عمليات التهوية للوقوف علي ملابسات الحادث.



حريق مخزن أوراق بالساحل

وفي واقعة أخرى تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أوراق فى شارع الشبراوي بدائرة قسم شرطة الساحل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق بعلب بلاستيك على مساحة (60) مترًا تقريبًا داخل مخزن (مستلزمات سماك) بالطابق الأرضي، لا يعلوه طوابق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

