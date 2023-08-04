جابت 89%، طالبة متفوقة بالثانوية العامة تنهي حياتها لعدم رضاها بالمجموع في الدقهلية
تخلصت طالبة بالثانوية العامة بمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، من حياتها بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال “حبة الغلة السامة” وذلك لعدم رضاها عن مجموعها بالثانوية العامة ونقلت إلى مستشفى منية النصر المركزي وفشلت محاولات إنقاذها.
تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي بوصول طالبة جثة هامدة إثر تناولها مادة سامة بقصد الانتحار.
انتقل على الفور ضباط المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع الطالبة «شهد. م. ش ص» ١٨ عامًا، طالبة بالثانوية العامة والمقيمة بمدينة منية النصر، وتبين تناولها حبة الغلة القاتلة رغبة منها في إنهاء حياتها بسبب مرورها بأزمة نفسية لحصولها على مجموع 89 % في الثانوية العامة ورغبتها في الالتحاق بإحدى كليات القمة.
تم التحفظ على جثتها بمشرحة مستشفى منية النصر تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.