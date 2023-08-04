جابت 89%، طالبة متفوقة بالثانوية العامة تنهي حياتها لعدم رضاها بالمجموع في الدقهلية

تخلصت طالبة بالثانوية العامة بمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، من حياتها بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال “حبة الغلة السامة” وذلك لعدم رضاها عن مجموعها بالثانوية العامة ونقلت إلى مستشفى منية النصر المركزي وفشلت محاولات إنقاذها.



تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي بوصول طالبة جثة هامدة إثر تناولها مادة سامة بقصد الانتحار.

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انتقل على الفور ضباط المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع الطالبة «شهد. م. ش ص» ١٨ عامًا، طالبة بالثانوية العامة والمقيمة بمدينة منية النصر، وتبين تناولها حبة الغلة القاتلة رغبة منها في إنهاء حياتها بسبب مرورها بأزمة نفسية لحصولها على مجموع 89 % في الثانوية العامة ورغبتها في الالتحاق بإحدى كليات القمة.

تم التحفظ على جثتها بمشرحة مستشفى منية النصر تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.