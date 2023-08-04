انفجارات وإطلاق نار قرب ميناء نوفوروسيسك الروسي بالبحر الأسود (فيديو)

الحرب الروسية الأوكرانية، تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الروس أنباء عن سماع انفجارات وإطلاق نار، صباح اليوم الجمعة، قرب ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، بحسب رويترز.

انفجارات وإطلاق نار قرب ميناء نوفوروسيسك الروسي

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها مجموعة محلية على الإنترنت ونشرها موقع أسترا الإلكتروني الإخباري الروسي، حركة السفن قبالة الساحل وصوت إطلاق النار يأتي من اتجاه البحر.

EXPLOSIONS INSIDE OF RUSSIA 🇷🇺



Locals, in Yuzhnaya Ozereevka 🇷🇺, which is near the major port city of Novorossiysk 🇷🇺, report explosions over the sea.



The sound of small arm fire and air defense was heard earlier.



Most likely it is a 🇺🇦 drone attack. pic.twitter.com/vZtkWph3mu Advertisements August 4, 2023

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن خدمات الطوارئ في نوفوروسيسك أكدت وقوع انفجارات، وأضافت أنه جرى إبلاغ أجهزة الأمن. والميناء هو واحد من أكبر المواني على البحر الأسود.

قالت خدمات الطوارئ الروسية "112"، إن انفجارات وقعت، صباح اليوم الجمعة، في منطقة المياه قرب مدينة نوفوروسيسك الواقعة على البحر الأسود وقرية ميسكاخو.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مشغل خدمات الطوارئ قوله: "تم تقديم جميع المعلومات إلى الخدمات الخاصة، وجاري التحقق منها.. وتم تلقي البلاغات".

الاشتباكات في البحر الأسود والموانئ المحاذية

وتصاعدت الاشتباكات في البحر الأسود والمواني المحاذية منذ أن رفضت روسيا الشهر الماضي تمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب من المواني الأوكرانية، إذ ضربت الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية عددًا من منشآت المواني الأوكرانية وصوامع القمح في البحر الأسود أو بالقرب منه.

وسمح الاتفاق بمغادرة حوالى 33 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، ما خفف من حدة المخاوف حيال نقص المواد الغذائية في الدول الأضعف.

وذكرت روسيا أيضًا أن زوارق مسيرة أوكرانية هاجمت سفنًا حربية روسية كانت ترافق سفينة مدنية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت السلطات في القرم أن أنظمة الدفاع الجوي عملت في عدة مناطق من شبه جزيرة، وتم إسقاط جميع الأهداف، ولم تحدث أضرار أو إصابات.