رشت ملح في عينيه وعذبته حتى الموت، تفاصيل مقتل الطفل موسى تهز الشارع العراق (فيديو)
الطفل موسى، تفاصيل صادمة أدلت بها المتهمة بقتل الطفل موسى ذي العشرة أعوام ابن زوجها في العراق تلك الجريمة التي هزت الشارع العراقي، وأثارت ضجة كبيرة في البلاد لبشاعتها.
اعترافات المتهمة بقتل الطفل موسى
ونشرت مديرية (شرطة) مكافحة الإجرام في العاصمة العراقية، بغداد، الخميس، مقطع فيديو يظهر اعترافات امرأة بقتل ابن زوجها ضربًا بعد تعذيبه لأيام، فيما قال مدير مكافحة الإجرام في العاصمة إن هناك إجراءات قانونية ستتخذ أيضا بحق والد الطفل.
وفي اعترافاتها، تقول زوجة الأب إنها ضربت الطفل عدة مرات بخشبة وسكين ومغرفة طعام معدنية، كما يظهر أنها اعتادت ضربه بشدة، وقالت أيضا إنها حطمت زجاج باب برأسه قبل وفاته بأيام.
أقوال شقيق الطفل موسى
ونشرت الشرطة أقوال شقيق المتوفي، وهو طفل أيضا، يقول إن زوجة الأب قامت بوضع الملح في عيني موسى، وأجبرته على ابتلاع كميات من الملح، وهددته، في حال تقيأ، بأنه "سيكون مجبرا على ابتلاع القيء"، قبل أن تقوم بكي يديه بالنار، وضربه حتى فقد الوعي، قبل أن يتوفى لاحقا.
وقال شقيق موسى إن زوجة الأب كانت تمنع الطعام عن موسى، وأن والده لم يكن يتدخل للدفاع عنه وإنما "كان يشارك في الضرب أحيانًا".
وأشار إلى أن زوجة أبيه كانت تكره والدته بشدة، وأنها لم تكن تعامل أبناءها مثلما عاملته وشقيقه، مطالبا بتطبيق حكومة الإعدام بحقها.
وأضاف أنها كانت تعمد لجعله يرتدي ملابس شتوية طويلة الأكمام لإخفاء آثار الضرب حينما يذهب إلى المدرسة.
والد الطفل موسى يتحدث
وفي مقابلة معه، قال والد الطفل إنه كان يلاحظ آثار الضرب أحيانًا لكنه كان يعزوها إلى "اللعب".
وكشف عن القضية أول مرة بعد النشر عن وفاة الطفل في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ظهر فيديو للطفل داخل ما يبدو مركزا للشرطة قبل وفاته، وهو يروي أنه تعرض للضرب والكي بالنار، وتظهر عليه آثار سوء التغذية.
وقال ناشرو الفيديو إن الطفل هرب إلى مركز شرطة محاولا الخلاص من التعذيب.
مصير والد الطفل موسى
وقال مدير مكافحة إجرام بغداد، اللواء خالد عبود بداي، إن هناك قضية جنائية ستحرك ضد والد الطفل أيضا، الذي قال إنه "لم يبد آثار حزن على وفاة ابنه".
وفي شريط الفيديو الذي وزعته الشرطة العراقية، ظهرت والدة الطفل قائلة إن زوجها كان يمنعها من لقاء الأطفال أو أخذهم بعهدتها على الرغم من امتلاكها حكما قضائيا يمنحها حضانتهم.
وقالت إن الأب هددها بقتل الأطفال في حال أخذتهم.
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