بسبب كوب شاي، شاب يتخلص من حياته بقطع شرايين يده داخل مقهى بالغربية
أقدم شاب في العقد الثالث من العمر، على قطع شرايين يده، مستخدمًا سلاحًا أبيض سكين على إثر خلاف بينه وبين آخر على كوب شاي حال جلوسه على أحد المقاهي بقرية كفر العزيزية التابعة التابعة لمركز ومدينة سمنود، بمحافظة الغربية.
تم النقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمنود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام شاب في العقد الثالث من العمر، بقطع شرايين يده، إثر خلافات بينه وبين آخر داخل قرية العزيزية.
انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، قيام شاب يدعى رمزي صالح، بقطع شرايين يده، على إثر خلاف نشب بينه وبين آخر بسبب كوب شاي، حال جلوسهم على أحد المقاهي بقرية كفر العزيزية، بدائرة سمنود.
وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.
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