الجمعة 04 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

علاء مرسي: مذيعة حاولت الوقيعة بيني وبين محمد هنيدي وأنا مراقب غادة عادل وبحبها (فيديو)

علاء مرسي ومحمد هنيدي،
علاء مرسي ومحمد هنيدي، فيتو

علاء مرسي، قال الفنان علاء مرسي: "أشكر محمد هنيدي إنه عمل لنا شخصية الصعيدي تاني، في فيلم مرعي البريمو، ولتعاونه مع غادة عادل هذه الموهوبة بصدق".
 

موهبة غادة عادل

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أسرار النجوم" المذاع على إذاعة نجوم إف إم: "غادة عادل ممثلة مهمة ومتطورة، أنا مراقبها، غير حبي ليها على المستوى الشخصي، بتكلم عن موهبة وهي لم تكتشف بعد وعندها موهبة عظيمة، إن محمد هنيدي يفكر في إنه يتعاون معاها فهذا لفتة طيبة منه".
 

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قيمة محمد هنيدي

وتابع: "محمد هنيدي من القلائل اللي بيفتحوا مساحة غير عادية لممثل لسه بيطلع، وبيقف يضحك يقف لأي ممثل صغير من قلبه وبيفكر إنه إزاي يساعده وينجحه".
 

هل هناك خلاف بين علاء مرسي ومحمد هنيدي؟

وعن حقيقة خلافه وشكواه من محمد هنيدي، علق: "فيه مذيعة كانت مستضيفة هنيدي وقالت له علاء مرسي اشتكى منك وإنك بعيد عنه وإنك ما خلتهوش يعمل معاك فيلم، بس هي خدت من كل فيلم أغنية من تصريحات مختلفة ليَّ بجملة غير حقيقية، وقتها هنيدي اتصدم واستغرب لإننا بنعمل فيلم مع بعض، وقال عني كلام عظيم ويكفيني إنه يقول عني أخويا وصديق عمري".


وتابع: "يتبقى إلى الآن ما بينا وبين بعض أنا وهنيدي هي الحياة الإنسانية أننا أصحاب واخوات وبينا عشرة".
 

تعرف علي إيرادات مرعي البريمو لـ محمد هنيدي في أول أيام عرضه

بعد مرعي البريمو، تفاصيل مفاجآت محمد هنيدي المقبلة للجمهور

 

ونجح فيلم مرعي البريمو بطولة الفنان محمد هنيدي، في تحقيق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر وصلت إلى مليون جنيه، وذلك في أول أيام عرضه.

 

حقق فيلم “البريمو” إيرادات مرتفعة، الأربعاء الموافق 2 أغسطس، حيث بلغت نحو 1،303،518 مليون جنيه في قائمة الإيرادات اليومية، ليحتل المركز الأول في شباك التذاكر.


وتتنافس في شباك التذاكر خلال الفترة الحالية مجموعة من الأعمال، أبرزها فيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، فيلم بيت الروبي، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، فيلم مستر إكس بطولة الفنان أحمد فهمي.

 

فيلم مرعي البريمو

تدور أحداث فيلم مرعي البريمو في إطار كوميدي، حول مرعي البريمو، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

 

شارك في بطولة فيلم مرعي البريمو، مجموعة من أبرز الفنانين منهم: محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج  سعيد حامد.


يذكر أن محمد هنيدي، خاض بطولة فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل الذي عرض خلال الفترة الماضية في دور العرض السينمائي وحقق من خلاله نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا في العالم العربي، حيث دارت أحداثه حول دكتور نبيل  أخصائي التجميل، الذي يمتلك عيادة للتجميل، ومن خلال تلك العيادة يتعرض للعديد من المواقف، وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

 

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