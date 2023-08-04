الجمعة 04 أغسطس 2023
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خارج الحدود

المجلس العسكري بالنيجر ينهي مهام سفراء بلاده لدى 4 دول بينهم أمريكا ويتوعد دول إيكواس

المجلس العسكري في
المجلس العسكري في النيجر، فيتو

انقلاب النيجر، أنهى المجلس العسكري في النيجر مهام سفراء البلاد لدى الولايات المتحدة وفرنسا ونيجيريا والتوجو. 

 

قرارات جديدة للمجلس العسكري في النيجر

وقال أحد أعضاء المجلس العسكري إنه "تم إنهاء مهمات السفراء فوق العادة والمفوضين لجمهورية النيجر، لدى الجمهورية الفرنسيَّة ونيجيريا والجمهورية التوجولية والولايات المتحدة".

 

انقلابيو النيجر يهددون دول إيكواس

كما توعد المجلس العسكري في النيجر، اليوم الجمعة، بالرد الفوري على أي اعتداء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".
 

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السنغال تعلن الحرب على المجلس العسكري في النيجر

وكانت السنغال أعلنت "استعدادها إرسال قوات عسكرية إلى النيجر، في حال قررت منظمة غرب أفريقيا الاقتصادية (إيكواس) التدخل".

وأكَّدت وزيرة الخارجية السنغالية أيساتا تال، في حديثها للصحفيين التزام بلادها تجاه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خصوصًا وأن هذا الانقلاب كان الانقلاب الفاصل"، قائلة: "لكل هذه الأسباب سنرسل جنودًا سنغاليين إلى النيجر، بحسب قولها.


وكانت بوركينا فاسو ومالي، قد اعتبرتا، في بيان مشترك، الاثنين الماضي، أن "أي تدخل عسكري في النيجر بمنزلة إعلان حرب عليهما".

وتضم "إيكواس" 15 دولة هي الرأس الأخضر وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوجو.

 

محمد بازوم رئيس النيجر

ومن جانبه دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم والحفاظ على الديمقراطية هناك، بعد الانقلاب الذي دعمه جيش النيجر.

وقال بايدن في بيان له أمس الخميس: "أطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته، والحفاظ على الديمقراطية التي تحققت بشق الأنفس في النيجر".

وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.

وأعلن اللواء عبد الرحمن تشياني، أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وحذر جيش النيجر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، وسيؤدي إلى فوضى في البلاد".

 

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