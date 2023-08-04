نجيب ساويرس يوجه رسالة لـ حمزة نمرة بعد طرح أغنيته الجديدة: ربنا يبعد عنك ولاد الحرام

ساويرس، أشاد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بالمطرب حمزة نمرة، مؤكدًا إعجابه بأغانيه وألحانه وموجهًا له رسالة.

حمزة نمرة

وقال “ساويرس” على حسابه الرسمي بـ"تويتر"في رسالته لـ"نمرة": "أنا من أشد معجبينك أغانيك ألحانها وكلامها ربنا يوفقك ويبعد عنك ولاد الحرام".

ساويرس يشيد بالمطرب حمزة نمرة

وجاءت رسالة المهندس نجيب ساويرس لـ"نمرة" ردًّا على تغريدة المطرب الذي قال فيها لـ"ساويرس": "تسلم والله حضرتك الذوق كله"، بعدما أشاد به رجل الأعمال ووصفه بالفنان الكبير والجميل.

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أغنية حمزة نمرة الجديدة

وطرح حمزة نمرة الأربعاء الماضي أغنيته الجديدة “رياح الحياة” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وحققت الأغنية تفاعلًا كبيرًا.

أغنية رياح الحياة

ويتغنى حمزة نمرة خلال "رياح الحياة" بألحانه وبكلمات الشاعر محمود فاروق، وتوزيع وميكساج كريم عبد الوهاب، وتعد رابع محطات رحلة ألبومه الجديد "رايق"، الذي قرر خوض تجربة تشويقية مغايرة لإطلاق أغانيه فرادى أسبوعيًّا، بواقع أغنية أو أغنيتين في تمام السابعة مساء كل يوم أربعاء.

وقال حمزة نمرة عن "رياح الحياة": "من أقرب أغاني الألبوم لقلبي، وكلماتها لمستني وأثرت في، وقررت أن أغنيها دفعة واحدة بدون "كوبليه كورس"، وهي أغنية حقيقية جدا في معانيها ومشاعرها المختلطة".

وتعقب "رياح الحياة" أصداء النجاح الجماهيري واسع المدى لأغنيات "رايق" و"إسكندرية" و"غروب"، التي تم إصدارها خلال الأسبوعين الماضيين، وتمكن خلالها نمرة من تصدر تريندات منصات التواصل الاجتماعي على مدار أيام صدورها.

ويروي حمزة نمرة عطش جمهورها لأغنياته عبر وجبة موسيقية دسمة في مائدة ألبوم "رايق"، الذي يضم في جعبته 13 أغنية، في أحد أطول ألبوماته الغنائية وأول ألبوم صيفي في مسيرته.