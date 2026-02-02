بعد اعتماد النتيجة، 43 ألف طالب راسب بالشهادة الإعدادية في الشرقية

18 حجم الخط

اعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح 70.35% على مستوى المحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الاول

ووفقًا لبيان المحافظة، بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 146,008 طالبًا وطالبة، حضر منهم 145,318 طالبًا وطالبة، ونجح 102,232 منهم، بينما وصل إجمالي عدد الراسبين إلى 43,086 طالبًا وطالبة.

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

كما اعتمد المحافظ نتائج الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99.57%، حيث تقدم للامتحان 1,494 طالبًا، حضر منهم 1,403 ونجح معظمهم.

وفيما يخص الفئات الخاصة، سجلت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم 90% من بين 50 طالبًا، بينما بلغت الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 62.50% من بين 16 طالبًا.

محافظ الشرقية يهنئ الطلاب الناجحين

وأكد المحافظ تهنئته للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مشددًا على أهمية الحفاظ على مستوى التفوق الدراسي، ومشيدًا بجهود هيئة التدريس في قطاع التعليم الإعدادي بالمحافظة التي ساهمت بفاعلية في تحسين جودة التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

