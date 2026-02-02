الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد اعتماد النتيجة، 43 ألف طالب راسب بالشهادة الإعدادية في الشرقية

اعتماد نتيجة الشهادة
اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية،فيتو
18 حجم الخط

اعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح 70.35% على مستوى المحافظة.

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بعد قليل

نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الاول 
ووفقًا لبيان المحافظة، بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 146,008 طالبًا وطالبة، حضر منهم 145,318 طالبًا وطالبة، ونجح 102,232 منهم، بينما وصل إجمالي عدد الراسبين إلى 43,086 طالبًا وطالبة.

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية 

كما اعتمد المحافظ نتائج الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99.57%، حيث تقدم للامتحان 1,494 طالبًا، حضر منهم 1,403 ونجح معظمهم.
وفيما يخص الفئات الخاصة، سجلت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم 90% من بين 50 طالبًا، بينما بلغت الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 62.50% من بين 16 طالبًا.

محافظ الشرقية يهنئ الطلاب الناجحين 

وأكد المحافظ تهنئته للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مشددًا على أهمية الحفاظ على مستوى التفوق الدراسي، ومشيدًا بجهود هيئة التدريس في قطاع التعليم الإعدادي بالمحافظة التي ساهمت بفاعلية في تحسين جودة التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الصف الثالث الإعدادي اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

معرض القاهرة الدولي للكتاب يكرم مذيعي وفريق عمل مجموعة إذاعات راديو النيل

لجنة الأموال العامة العليا تصل الزمالك لفحص تقارير الفترة السابقة بالنادي

مسلسلات رمضان 2026، مشاجرة لـ عمرو سعد داخل السجن بأحداث "إفراج"

هل المعاصي والذنوب تمنع صاحبها من فضائل ليلة النصف من شعبان؟ الإفتاء ترد

الإعدام لقاتلة زوجها وأطفاله الـ 6 في دلجا بالمنيا

ذهبية وبرونزيتان لبطلات رفع الأثقال بالدقهلية في بطولة الجمهورية

خدمات مرورية ذكية، ماكينات ذاتية ورخص قيادة دولية بمطار القاهرة

محافظ الغربية يفتتح مدرسة مسهلة الابتدائية المشتركة بتكلفة 9.1 مليون جنيه

الأكثر قراءة

رسميا، رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

وول ستريت: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق

صندوق النقد الدولي يكشف مفاجأة عن معدلات التضخم عالميا في 2026 و2027

خدمات

المزيد

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رغم هبوط الذهب اليوم، توقعات باستمرار الصعود خلال العام الجاري

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

وزارة النقل تنشر إنفوجراف يوضح خريطة مترو الإسكندرية

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما موضع النظر أثناء التشهد في الصلاة؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أبرزها التمحيص واختبار الطاعة، 5 حكم ربانية من وراء تحويل القبلة

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية