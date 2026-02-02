الإثنين 02 فبراير 2026
ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، مشاجرة لـ عمرو سعد داخل السجن بأحداث "إفراج"

عمرو سعد بمسلسل افراج،
عمرو سعد بمسلسل افراج، فيتو
تشهد أحداث مسلسل «إفراج»، الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، تصاعدًا دراميًا قويًا، حيث يدخل بطل العمل في مشاجرة عنيفة داخل السجن مع أحد البلطجية الذي يحاول فرض سيطرته عليه، لتنتهي المواجهة بنقل «إفراج» إلى زنزانة انفرادية، في مشهد يعكس طبيعة الصراع الحاد داخل العمل.

ويواصل عمرو سعد حاليًا تصوير عدد من المشاهد الخارجية للمسلسل في شوارع القاهرة ومنطقة السيدة زينب، على أن تستمر هذه المشاهد لمدة تقارب 5 أيام، قبل أن يعود فريق العمل لاستكمال التصوير داخل الديكور الأساسي.

وفي سياق متصل، أعلن الفنان عمرو سعد غيابه عن الموسم الرمضاني لعام 2027، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»: «من مسلسل إفراج… جهد ضخم يوميًا، علشان أترك مجال التلفزيون من السنة القادمة وأنا حاسس إني قدمت عمل يليق بمصر».

وأضاف: «أتمنى أسعدكم وتكونوا فخورين بمسلسل يمثل الدراما المصرية في كل البلاد العربية ويليق بتاريخنا الكبير اللي قدم نجوم كبار للشعوب العربية… مش أكاذيب كبيرة».

وتابع عمرو سعد موضحًا حجم الجهد المبذول في العمل قائلًا: «كل يوم 16 ساعة تصوير وجهد رهيب، مسلسل إفراج سفير الدراما المصرية الوحيد على شاشات MBC العراق وMBC الخليج، وMBC مصر». 

