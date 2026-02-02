الإثنين 02 فبراير 2026
محافظات

الإعدام لقاتلة زوجها وأطفاله الـ 6 في دلجا بالمنيا

الإعدام شنقًا لربة منزل قتلت زوجها وأطفالها الستة في دلجا
قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا بالإعدام شنقًا على المتهمة بإنهاء حياة زوجها وأطفاله السته بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس،  جنوب محافظة المنيا بعد ورود رأي المفتي الشرعي.

 

وكانت محكمة جنايات مستأنف المنيا، عقدت اليوم  جلسة النطق بالحكم على المتهمة بإنهاء حياة زوجها واطفالة السته بـ قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا للنظر في رد مفتي الجمهورية حول إعدامها. 

وتعود احداث القضية الي شهر يوليو الماضي عندما اقدمت المتهمة هاجر محمد عبد الكريم على إنهاء حياة زوجها واطفاله الستة بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، فضلا عن الشروع في قتل والدة الأطفال عن طريق دس السم في خبز العيش الشمسي. 

