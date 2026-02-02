خدمات مرورية ذكية، ماكينات ذاتية ورخص قيادة دولية بمطار القاهرة

18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية، التوسع في نشر ماكينات الخدمة الذاتية داخل المولات التجارية، لتقديم عدد من الخدمات المرورية بشكل ميسر وسريع ؛ في إطار حرص الوزارة على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين.



خدمات مرورية عبر ماكينات ذاتية

وتتيح ماكينات الخدمة الذاتية للمواطنين خدمات تجديد تراخيص المركبات، بالإضافة إلى استخراج بدل فاقد أو تالف للتراخيص، بما يسهم في تقليل التكدس داخل الوحدات المرورية وتوفير الوقت والجهد.



رخص القيادة الدولية بمطار القاهرة

كما أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج رخص القيادة الدولية بمطار القاهرة الدولي، وذلك بصالة3سفر ومبنى إير مول، كمرحلة أولى، ضمن خطة التوسع في تقديم الخدمات الذكية بالمواقع الحيوية.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير الأداء الخدمي، والاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات المختلفة بسهولة ويسر.

