موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم أول 2026 وخطوات الاستعلام

مع اقتراب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية ترم أول 2026، يزداد بحث أولياء الأمور والطلاب عن كل التفاصيل المتعلقة بموعد ظهور النتيجة، وطرق الاستعلام عنها، وآلية اعتمادها رسميًا، خاصة بعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

كل ما تريد معرفته عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية ترم أول 2026

تشير التوقعات إلى أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية خلال الأيام الأولى من شهر فبراير 2026، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا من محافظ الشرقية.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

وتتيح مديرية التربية والتعليم بالشرقية أكثر من طريقة للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي، من بينها الاستعلام الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لمديرية التعليم باستخدام رقم الجلوس، بالإضافة إلى إتاحتها داخل المدارس عقب اعتمادها مباشرة.

توزيع الدرجات والمجموع الكلي

ويبلغ المجموع الكلي لنتيجة الشهادة الإعدادية 280 درجة، موزعة على المواد الأساسية، على أن يتم احتساب نتيجة الترم الأول ضمن المجموع النهائي للشهادة الإعدادية في نهاية العام الدراسي.

أهمية النتيجة لطلاب الشرقية

وتُعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية مرحلة حاسمة في مستقبل الطلاب، إذ يتوقف عليها تحديد مسار الالتحاق بالثانوية العامة أو التعليم الفني بمختلف أنواعه، وهو ما يفسر حالة الترقب والاهتمام الكبير من الأسر بمتابعة أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية أولًا بأول.

