لجنة الأموال العامة العليا تصل الزمالك لفحص تقارير الفترة السابقة بالنادي

قال مصدر بنادي الزمالك إن لجنة الأموال العامة العليا موجودة حاليا في نادي الزمالك.

لجنة الأموال العامة العليا تتواجد في الزمالك.. اعرف التفاصيل

وأكد المصدر: أن لجنة الأموال العامة العليا الموجودة بنادي الزمالك حاليًا تقوم بفحص تقارير خاصة عن فترة سابقة بالنادي، وتحديدًا قبل تولي مجلس الإدارة الحالي للمسئولية في أكتوبر عام 2023، واللجنة بدأت في مباشرة عملها بنادي الزمالك منذ اليوم وتم تخصيص مكان بالنادي للجنة.

وأضاف المصدر: هناك تقارير تخص الفترة التي سبقت انتخاب مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي سيتم دراستها وفحصها خلال مهمة عمل اللجنة الموجودة حاليًا بالنادي، والنادي جاهز تمامًا للتعاون مع اللجنة وتوفير كل المستندات المطلوبة أولًا بأول لتسهيل عمل اللجنة بما يضمن الحفاظ على المال العام ووفقًا للأطر القانونية المتعارف عليها.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على ستاد السويس في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

1- الزمالك 8 نقاط

2- المصري 7 نقاط

3- كايزر تشيفز 7 نقاط

4- زيسكو يونايتد بدون نقاط

ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب الفوز على المصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

