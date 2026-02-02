الإثنين 02 فبراير 2026
ثقافة وفنون

معرض القاهرة الدولي للكتاب يكرم مذيعي وفريق عمل مجموعة إذاعات راديو النيل

معرض الكتاب يكرم
معرض الكتاب يكرم مجموعة إذاعات راديو النيل
 كرم معرض القاهرة الدولي للكتاب مذيعي وفريق عمل مجموعة إذاعات راديو النيل، وذلك تقديرًا لجهودهم في تغطية فعاليات المعرض ونقل أجوائه الثقافية إلى الجمهور. 

 

تكريم مذيعي إذاعات راديو النيل 

 وجاء هذا التكريم تقديرًا للدور البارز الذي قامت به إذاعات راديو النيل في التغطية الإعلامية المتكاملة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 57، من خلال البرامج المباشرة، والبودكاست، والتفاعل المستمر مع الجمهور، بما ساهم في تعزيز حضور المعرض إعلاميًا والوصول إلى مختلف شرائح المستمعين.

 

وكان في مقدمة المُكرّمين أميمة شكري، رئيس قطاع الراديو بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقديرًا لدورها القيادي ودعمها المستمر لتطوير المحتوى الإذاعي وتعزيز الشراكات الثقافية والإعلامية.

ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على الشراكة الناجحة بين معرض القاهرة الدولي للكتاب ومجموعة إذاعات راديو النيل، وإيمانًا بأهمية الإعلام الإذاعي كأحد روافد الثقافة والتنوير في المجتمع مجموعة إذاعات راديو النيل الشريك الإعلامي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتُقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتُقام فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، ويُكرم المعرض الأديب العالمي نجيب محفوظ بوصفه شخصية المعرض.

الجريدة الرسمية