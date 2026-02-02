الإثنين 02 فبراير 2026
محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بعد قليل

اعتماد نتيجة الشهادة
اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية، فيتو
يعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بعد قليل نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك عقب الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة لأوراق الإجابة، والانتهاء من رصد وتجميع الدرجات بكافة كنترولات الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، في إطار الحرص على منح كل طالب حقه كاملًا دون زيادة أو نقصان. 

 

الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 
ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة رسميًا فور اعتمادها، على أن تكون متاحة أمام الطلاب وأولياء الأمور بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة الشرقية، سواء من خلال المدارس أو القنوات الرسمية التي تحددها مديرية التربية والتعليم، بما يضمن سهولة الوصول إليها. 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 
وكانت مديرية التربية والتعليم بالشرقية قد أكدت في وقت سابق الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة النهائية داخل الكنترولات، وسط إجراءات مشددة لضمان الدقة والشفافية، تمهيدًا لعرض النتيجة على محافظ الشرقية لاعتمادها، على أن يعقب ذلك إعلان نسب النجاح وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

خطوات استعلام نتيجة الصف الثالث الإعدادي الشرقية

ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الشرقية عبر الموقع الرسمي لبوابة مديرية التربية والتعليم بالشرقية باستخدام رقم الجلوس أو الاسم، حيث تتيح المنظومة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم، وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس بسهولة ويسر.

نتيجة تعليم الشرقية

وتعتبر هذه المنصة الرسمية جزءًا من جهود تعليم الشرقية لضمان الوصول السريع للنتيجة لجميع الطلاب والحد من أي زحام أو أخطاء في عملية الاستعلام.

