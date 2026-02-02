ذهبية وبرونزيتان لبطلات رفع الأثقال بالدقهلية في بطولة الجمهورية

18 حجم الخط

حقق المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية إنجازا رياضيا جديدا يضاف إلى سجله المشرف، بعد تألق لاعبات رفع الأثقال في بطولة الجمهورية التي أقيمت بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر.

تألق لاعبات رفع الأثقال بالدقهلية في بطولة الجمهورية

ونجحت البطلة روان أحمد فوزي في حصد الميدالية الذهبية تحت 15 سنة، إلى جانب الميدالية البرونزية تحت 17 سنة في وزن 53 كجم، فيما تمكنت اللاعبة حنين محمد نجا من الفوز بالميدالية البرونزية تحت 15 سنة في وزن 63 كجم، لتؤكد لاعبات الدقهلية تفوقهن وقدرتهن على المنافسة بقوة على مستوى الجمهورية.

جاء هذا الإنجاز ثمرة الجهود المبذولة داخل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية بقيادة محمد الضبع مدير المشروع، وتحت إشراف الجهاز الفني المكون من الكابتن هشام صادق، والكابتن إبراهيم موسى، والكابتن حسن صيام مدربي رفع الأثقال، وبمتابعة الجهاز الإداري، منى مراد، ووليد هاشم إداريي المشروع.

نجاح منظومة العمل داخل المشروع

ومن جانبه، هنأ الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اللاعبات والجهازين الفني والإداري على النتائج المشرفة، مؤكدا أن ما تحقق يعكس نجاح منظومة العمل داخل المشروع، مطالبا بمواصلة الجهد للحفاظ على مسيرة التفوق وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق باسم الدقهلية.

وتأتي مشاركة لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور محمد الكردي المشرف العام على قطاع الرياضة، والدكتور أحمد مختار المشرف العام على الإدارة المركزية للأداء الرياضي، وبتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، وإشراف ومتابعة محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

