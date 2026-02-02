موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2026

18 حجم الخط

كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد رصد الدرجات تمهيدًا لعرضها على المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لاعتمادها رسميًّا.

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الجاري

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الجاري، لتتاح أمام الطلاب وأولياء الأمور مباشرة بعد اعتمادها، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

خطوات استعلام نتيجة الصف الثالث الإعدادي الشرقية

ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الشرقية عبر الموقع الرسمي لبوابة مديرية التربية والتعليم بالشرقية باستخدام رقم الجلوس أو الاسم، حيث تتيح المنظومة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم، وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس بسهولة ويسر.

نتيجة تعليم الشرقية

وتعتبر هذه المنصة الرسمية جزءًا من جهود تعليم الشرقية لضمان الوصول السريع للنتيجة لجميع الطلاب والحد من أي زحام أو أخطاء في عملية الاستعلام.

استعلام فوري.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالشرقية بعد انتهاء التصحيح

ويُتوقع إعلان موعد نتيجة الإعدادية الشرقية رسميًا خلال أيام قليلة، ليتمكن الجميع من الاطلاع على نتيجة امتحانات الإعدادية الشرقية بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني.

نصائح بعد ظهور النتيجة

بعد إعلان أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية، يُنصح الطلاب بمراجعة درجاتهم والتأكد من صحة البيانات، مع إمكانية التقدم بطلب تظلم إذا لزم الأمر وفق الإجراءات المعتمدة من قبل مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

كما يُستحسن الاستفادة من الوقت المتبقي قبل بدء الفصل الدراسي الثاني لتعزيز التحصيل الدراسي في المواد التي تحتاج إلى دعم إضافي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.