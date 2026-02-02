الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2026

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية،فيتو
18 حجم الخط

كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد رصد الدرجات تمهيدًا لعرضها على المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لاعتمادها رسميًّا.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم أول 2026 وخطوات الاستعلام

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الجاري

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الجاري، لتتاح أمام الطلاب وأولياء الأمور مباشرة بعد اعتمادها، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

خطوات استعلام نتيجة الصف الثالث الإعدادي الشرقية

ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الشرقية عبر الموقع الرسمي لبوابة مديرية التربية والتعليم بالشرقية باستخدام رقم الجلوس أو الاسم، حيث تتيح المنظومة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم، وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس بسهولة ويسر.

نتيجة تعليم الشرقية

وتعتبر هذه المنصة الرسمية جزءًا من جهود تعليم الشرقية لضمان الوصول السريع للنتيجة لجميع الطلاب والحد من أي زحام أو أخطاء في عملية الاستعلام.

استعلام فوري.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالشرقية بعد انتهاء التصحيح

ويُتوقع إعلان موعد نتيجة الإعدادية الشرقية رسميًا خلال أيام قليلة، ليتمكن الجميع من الاطلاع على نتيجة امتحانات الإعدادية الشرقية بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني.

نصائح بعد ظهور النتيجة

بعد إعلان أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية، يُنصح الطلاب بمراجعة درجاتهم والتأكد من صحة البيانات، مع إمكانية التقدم بطلب تظلم إذا لزم الأمر وفق الإجراءات المعتمدة من قبل مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

كما يُستحسن الاستفادة من الوقت المتبقي قبل بدء الفصل الدراسي الثاني لتعزيز التحصيل الدراسي في المواد التي تحتاج إلى دعم إضافي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية اخبار نتيجة الصف الثالث الإعدادي اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

فقد 100 جنيها، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب (آخر تحديث)

أطفالنا لم يجدوا ملاذًا متاحًا سوى عالم الإنترنت

الإحصاء: ارتفاع قيمة الصادرات إلى 4 مليارات دولار خلال نوفمبر 2025

ظهرت الآن، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.49%

ما فضل الدعاء في ليلة النصف من شعبان؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

صوم يونان.. دعوة للقلب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رسميا، رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

وول ستريت: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

صندوق النقد الدولي يكشف مفاجأة عن معدلات التضخم عالميا في 2026 و2027

خدمات

المزيد

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رغم هبوط الذهب اليوم، توقعات باستمرار الصعود خلال العام الجاري

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من الدراما إلى القرار الرسمي.. «لعبة وقلبت بجد» يناقش مخاطر روبلوكس في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها التمحيص واختبار الطاعة، 5 حكم ربانية من وراء تحويل القبلة

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟ أمين الفتوى يجيب

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان ومتى تنتهي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية