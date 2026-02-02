محافظ الغربية يفتتح مدرسة مسهلة الابتدائية المشتركة بتكلفة 9.1 مليون جنيه

18 حجم الخط

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم مدرسة “مسهلة الابتدائية المشتركة” بقرية مسهلة التابعة لمركز السنطة وذلك في إطار خطة محافظة الغربية للنهوض بالمنظومة التعليمية والتوسع في إنشاء مدارس جديدة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا بما يضمن توفير خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة وتحقيق العدالة التعليمية.

جاء الافتتاح بحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية والمهندسة سحر محمد عبد الحميد مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وقام محافظ الغربية بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقص الشريط إيذانا ببدء تشغيل المدرسة مؤكدا أن هذا الصرح التعليمي الجديد يمثل إضافة حقيقية لمنظومة التعليم بقطاع السنطة ويعكس اهتمام الدولة الجاد بتطوير البنية التحتية التعليمية داخل القرى بما يسهم في تخفيف الكثافات الطلابية وتحسين جودة العملية التعليمية.

وعقب الافتتاح استمع اللواء أشرف الجندي إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع، حيث أُقيمت المدرسة على مساحة إجمالية بلغت 623.33 مترًا مربعًا وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 9.11 مليون جنيه وتم تنفيذها بنظام الإحلال الكلي لتضم مبنى مكونًا من خمسة طوابق تشمل الدور الأرضي وأربعة أدوار علوية وتحتوي على ستة فصول دراسية مجهزة للمرحلة الابتدائية إلى جانب قاعات متخصصة تضم مكتبة مدرسية ومعامل للمجالات والمشاهدة ومعامل لمصادر التعلم والحاسب الآلي فضلا عن مكاتب إدارية متكاملة تشمل مكتب مدير المدرسة وغرف للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وغرفة للطبيب ومخزن لمنظومة التغذية المدرسية.

وخلال جولته داخل المدرسة تفقد المحافظ الفصول الدراسية والتجهيزات الحديثة وأشاد بمستوى التنفيذ والانضباط في الأعمال مؤكدًا أن ما يشهده قطاع التعليم بمحافظة الغربية من تطوير متواصل يعكس حجم الجهود المبذولة في مختلف القطاعات الخدمية ويترجم توجه الدولة نحو بناء الإنسان المصري على أسس علمية سليمة تواكب متطلبات العصر.

محافظ الغربية يفتتح مدرسة مسهلة الابتدائية المشتركة، فيتو

وأكد اللواء أشرف الجندي أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل، مشددًا على أن الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، تضع المواطن في قلب أولوياتها وتسعى إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة داخل القرى والنجوع بما يسهم في تحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن، وتقليل الأعباء عن كاهل الأسر خاصة في المناطق الريفية.

وفي ختام الزيارة عبّر أهالي قرية مسهلة عن سعادتهم البالغة بافتتاح المدرسة الجديدة مثمنين جهود المحافظة في دعم العملية التعليمية وتوفير منشآت تعليمية تليق بأبنائهم، فيما حرص محافظ الغربية على تبادل التهاني مع الأهالي مؤكدا أن ما يتحقق اليوم هو ثمرة عمل جاد ومستمر وأن محافظة الغربية ماضية بكل قوة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تمس حياة المواطن بشكل مباشر في إطار رؤية شاملة لبناء مستقبل أفضل لأبناء المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.