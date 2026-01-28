الأربعاء 28 يناير 2026
دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي يتقدم على جالطة سراي 0/2 في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره جالطة سراي 0/2 في الشوط الأول، في المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هالاند وريان شرقي هدفي مان سيتي في جالطة سراي في الدقيقتين 11 و29.

وبدأ النجم المصري عمر مرموش أساسيًا، حيث يعتمد عليه بيب جوارديولا بعد تألقه وتسجيله أمام ولفرهامبتون للمباراة الثانية على التوالي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونيز- خوسانوف- آكي- ريان آيت نوري.

خط الوسط: برناردو سيلفا -أوريلي- ريان شرقي.

خط الهجوم: عمر مرموش- جيريمي دوكو- إيرلينج هالاند.

ويجلس على دكة البدلاء: ترافورد، بيتينيلي، ريندرز، نيكو جونزاليس، فودين، جراي، موكاسا، ألايني، لويس، مفويني.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة الليلة وهو يمتلك 13 نقطة، ويحتل المركز الحادي عشر، في حين أن جالطة سراي لديه 10 نقاط في المركز السابع عشر.

ويسعى مان سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام جالطة سراي التركي، مع فارق كبير في الأهداف مقارنة بأقرب منافسيه، من أجل التأهل المباشر إلى دور الـ16.

ويشارك 36 فريقًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، موسم 2025-2026 للموسم الثاني علي التوالي بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

